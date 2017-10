Der Herbststurm "Herwart" hat sich gelegt. Die Schäden sind noch nicht absehbar. Die Feuerwehr ist zwar auch weiterhin im Dauereinsatz, jedoch kehrt allmählich die Normalität zurück, jedenfalls im Nordosten. Einige Regionalexpress-Züge fahren wieder, der Fernverkehr liegt allerdings zum großen Teil weiterhin brach. Berlin ist vom übrigen Netz fast komplett abgeschnitten.

Wegen der schweren Sturmschäden wollte die Deutsche Bahn den Betrieb wichtiger Strecken im Fernverkehr erst am Montag wieder aufnehmen. Unter anderem bleiben bis Montag die Verbindungen Hamburg-Berlin, Berlin-Frankfurt/Main, Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden gesperrt. Kunden sollten sich vor Reisebeginn über die aktuelle Lage informieren. Im bundesweiten Vergleich scheint die Region Berlin-Brandenburg aber glimpflich davonzukommen.

Die Berliner Feuerwehr fuhr nach eigenen Angaben seit dem frühen Sonntagmorgen mehr als 200 wetterbedingte Einsätze. Sie rief den Ausnahmezustand aus und mobilisierte alle Freiwilligen Feuerwehren der Hauptstadt. Man sei „für alle Situationen gerüstet“, hatte ein Sprecher zuvor erklärt. Auch das Technische Hilfswerk (THW) ist im Einsatz. Im Regionalverkehr musste die Bahn den Betreib auf zahlreichen Linien einstellen. Im S-Bahn-Netz kommt es wegen Unwetterschäden zu Beeinträchtigungen. Bei der U-Bahn war am Morgen die Linie U 3 drei Stunden unterbrochen. Der Fährbetrieb war auf fast allen Linien eingestellt.

Einsatzkräfte in Berlin: Die Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen wegen Sturm "Herwart" mindestens 100 Mal gerufen. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Beim Einsturz eines Gerüstes am Schöneberger Ufer wurde eine Person schwer verletzt. In der Uhlandstraße war die Feuerwehr wegen eines abgedeckten Daches im Einsatz.

Seine volle Kraft dürfte „Herwart“ nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Deutschland im Laufe des Sonntagvormittags entfalten.

Die Berliner S-Bahn gab am Sonntagmorgen folgende wetterbedingte Einschränkungen für die Linien S1, S2 und S8 bekannt:



- S 1 verkehrt zwischen Wannsee <> Hohen Neuendorf und Birkenwerder <> Oranienburg

- S 2 verkehrt zwischen Lichtenrade <> Blankenburg

- S 8 verkehrt zwischen Grünau <> Schönfließ

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Buch und Blankenburg sei eingerichtet.

Auch jetzt fahren die Züge auf den Linien S 1 und S 2 nur alle 20 Minuten.

Die S-Bahn hatte ihre Kunden dazu aufgerufen, gegebenenfalls auf die Verkehrsmittel der BVG umzusteigen.

Bei dieser gab es nur kleinere Einschränkungen. Auf der U-Bahn-Linie U 3 konnten die Züge am frühen Morgen drei Stunden nicht auf der oberirdischen Strecke zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke fahren. Einige Buslinien mussten umgeleitet werden; unter anderem im Bereich Cicerostraße in Wilmersdorf, wo nach Angaben der BVG mehrere Bäume umgestürzt sind. Lie Linie M 29 muss wegen des eingestürzten Gerüsts am Schöneberger Ufer weiter eine andere Strecke fahren. Der Fährbetrieb ruhte zum größten Teil.

Im Regionalverkehr der Bahn gibt es große Einschränkungen. Aktuell teilt die Bahn mit:

Es fahren derzeit keine Züge auf den folgenden Linien/ Abschnitten:

RE 3 Prenzlau – Angermünde; Eberswalde - Berlin-Lichtenberg sowie Jüterbog - Lutherstadt Wittenberg / Falkenberg

RE 5 Stralsund - Neustrelitz - Oranienburg (- Berlin Gesundbrunnen)

RE 7 Dessau - Bad Belzig - Berlin

RE 10 Cottbus - Falkenberg - Leipzig

RB 22/23 Potsdam Hbf - Michendorf - Berlin-Schönefeld Flughafen

RB 24 Eberswalde - Berlin - Senftenberg

RB 43 Cottbus - Falkenberg

IRE 5835 Berlin-Lichtenberg - Wroclaw Glowny

IRE Berlin - Stendal - Salzwedel - Uelzen - Lüneburg - Hamburg



Auf folgenden Linien fahren wieder Züge (zum Teil auf Teilabschnitten)::



RE 1 Magdeburg - Berlin-Charlottenburg und Berlin Ostbahnhof - Frankfurt (Oder)

RE 3 Stralsund – Prenzlau; Schwedt – Eberswalde; Berlin Hbf – Jüterbog

RE 5 Berlin Gesundbrunnen - Wünsdorf-Waldstadt; außerdem Rostock - Neustrelitz

RE 6 Pritzwalk - Neuruppin - Berlin

RE 7 Berlin Hbf - Wünsdorf-Waldstadt

RE 18 Cottbus - Ruhland - Dresden

RB 10 Nauen - Berlin Südkreuz

RB 11 Frankfurt (Oder) - Cottbus

RB 14 Nauen - Berlin-Charlottenburg

RB 21 Wustermark - Golm - Potsdam

RB 24 Berlin-Lichtenberg – Calau

RB 49 Cottbus - Ruhland - Falkenberg

RB 66 Angermünde - Szczecin



Bei der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) fallen die Fahrten zwischen Fürstenwalde-Bad Saarow Klinikum bis Montag früh aus. Auch hier fahren als Ersatz Busse.

Die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) meldet:

Aufgrund des Unwetters kommt es im ODEG Streckennetz zu Zugausfällen. Folgende Linien und Abschnitte sind betroffen:

RB46 Cottbus <> Forst - Schienenersatzverkehr wird ab 11 Uhr eingerichtet

RB33 Jüterbog <> Berlin Wannsee

OE65 Cottbus <> Görlitz - Schienenersatzverkehr ab ca. 14.20 Uhr zwischen Cottbus und Görlitz.

RE2 Zugausfall zwischen Friedrichstraße <> Charlottenburg, Friedrichstraße <> Königs Wusterhausen bis etwa 18 Uhr sowie Cottbus <> Vetschau - Schienenersatzverkehr ist ab 14:30 Uhr zwischen Cottbus <> Vetschau eingerichtet.

Die Deutsche Bahn hat ihren Zugverkehr am Sonntagmorgen in weiten Teilen Deutschlands eingestellt. Wegen des Sturmtiefs „Herwart“ führen derzeit keine Züge mehr in Nord- und Mitteldeutschland, teilte ein Bahnsprecher am Morgen in Berlin mit. Betroffen seien die Strecken in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die Fernverkehrsstrecke Berlin-Hamburg. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig. Bis Montag gesperrt bleiben nach Angaben der Bahn die Verbindungen Hamburg-Berlin, Berlin-Frankfurt/Main, Berlin-Leipzig, Berlin-Dresden, Bremen-Hannover, Dortmund-Hamburg und Hannover-Dortmund.



Zoo und Tierpark in Berlin bleiben wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag.

In Brandenburg war die Nacht ruhig, die ersten Sturmschäden meldete der Lagedienst des Innenministeriums am frühen Morgen. Unter anderem gebe es entlang der Autobahnen 11 und 12 umgestürzte Bäume.

Bahnstrecken durch umgestürzte Bäume blockiert

Die Bahnstrecken zwischen Kiel und Hamburg, sowie zwischen Flensburg und Hamburg wurden durch umgestürzte Bäume blockiert. „Entstörtrupps sind bereits mit Kettensägen und anderem schweren Gerät vor Ort und arbeiten fieberhaft an einer Beseitigung der Hindernisse“ sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wann die Strecken wieder frei sein werden, war zunächst unklar.

Voraussichtlich fällt „Herwart“ nicht ganz so stark aus wie „Xavier“ Anfang Oktober. Das Fortschreiten des Herbstes könnte zudem dazu beitragen, dass er weniger zerstörerisch wirkt als sein Vorgänger: Die Bäume tragen weniger Laub als vor vier Wochen und bieten damit weniger Angriffsfläche. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands sind Spaziergänge oder Frühsport im Wald dennoch gefährlich.