Die BVG macht’s möglich: Bei ihr können U-Bahnen sogar schweben. Am Ausleger eines Krans. Am Freitag war es bei der U55 so weit. Vor zahlreichen fotografierenden Schaulustigen hob der Kran die ersten der drei bisher zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor eingesetzten Züge aus dem Tunnel und bugsierte ihre Nachfolger; Oldtimer aus den 1950er Jahren, hinunter in die Tiefe. Am Sonnabend folgen die nächsten.

Die nur 1,8 Kilometer kurze Strecke hat bisher keine Verbindung zum Netz der U-Bahn. Von Kranführer Mirko Jahnke war Maßarbeit verlangt. Viel Platz für die Züge gab es in dem Schacht an der Minna-Cauer-Straße beim Hauptbahnhof nicht. Die fast 20 Meter tiefe Öffnung war beim Bau des Tunnels geschaffen worden, um Material, Arbeitszüge und sogar Lastwagen nach unten bringen zu können.

20 Tonnen an einem Haken

Sie war so angelegt worden, dass durch sie auch ein U-Bahn-Wagen passt – allerdings mit nur wenig Raum zu den Wänden. Doch Jahnke, seit sieben Jahren Kranführer, hatte ein ruhiges Händchen. Ohne Anzustoßen hievte er, unterstützt von Kollegen, die ihm per Funk Hinweise gaben, die Wagen nach oben und wieder nach unten. Dabei hatte er immerhin bei den neueren Fahrzeugen rund 20 Tonnen am Haken, bei den Oldtimern sogar 25 Tonnen. Rund eine Stunde dauerte die Prozedur jeweils.

Das Zusammenschrauben der so genannten Traverse, auf der die Wagen jeweils standen, wurde von einem Prüfer an Ort und Stelle vorher auf Festigkeit kontrolliert. Im Tunnel mussten die Züge per Hand zum Schacht hin- und wieder weggeschoben werden. An dieser Stelle gibt es keine Stromschiene. Auf der Strecke macht die BVG jetzt aus ihrer Not ein besonderes Angebot. In Zukunft können Fahrgäste die kurze Fahrt in den ältesten Zügen des Unternehmens genießen – wie bei einer Museumsbahn. Aber zum Normaltarif.

Für rund 1,9 Millionen Euro hat die BVG drei Veteranen, die zuletzt als Arbeitswagen, Museumsfahrzeug oder Lager verwendet worden waren, auf Vordermann bringen lassen. Technisch entsprechen die jeweils zwei Wagen dem heutigen Stand, optisch versetzen sie die Nutzer in die 1950er Jahre. Sogar auf Werbeschildern. Von Sonntag an sollen zwei Oldies auf der neuesten Strecke fahren. Im Sommer folgt dann der letzte Tausch Relativneu gegen Alt.

Der dritte Oldie ist noch nicht komplett aufgemöbelt. Weil für den Alltagsbetrieb Züge fehlen, und zudem Fahrzeuge wie die Baureihe F79 häufiger in die Werkstatt müssen als geplant, will die BVG die bisher eingesetzten neueren Züge auf anderen Linien fahren lassen, die sich nicht für den Oldtimer-Betrieb eignen. Außerdem hätten die Züge ohnehin in die Werkstatt müssen. Die Oldtimer sollen in der nächsten Woche noch eine besondere Beklebung erhalten – mit Bezug zu den Bundesbauten über der „Kanzlerbahn“.