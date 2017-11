Die Sanitäter kämpften um das Leben eines Kindes - der Mann, dessen geparkten Wagen sie unterdessen mit ihrem Rettungsauto blockierten, flippte deshalb völlig aus: Wütend auf die Sanitäter ging er auf diese los, beschimpfte sie und trat so heftig gegen ihren Wagen, dass Schäden entstanden. So geschehen Freitagvormittag gegen zehn Uhr in der Melanchthonstraße in Moabit.

Kurz zuvor hatten die Betreuer der dortigen Kita "Die Wilde 13" den Notdienst der Feuerwehr zu einem plötzlich ohnmächtig gewordenen einjährigen Kind gerufen. Mit einem Notarzt eilten die Retter herbei und führten eine erfolgreiche Reanimation durch.

Während dieses Einsatzes stand der Rettungswagen in der zweiten Reihe vor einem geparkten Auto, dessen Besitzer offenbar gerade wegfahren wollte. Die Argumentation der Sanitäter, sie könnten in diesem Notfall ja nicht lange nach einem Parkplatz suchen, war ihm offensichtlich egal. Laut Feuerwehr baute er sich drohend vor den Rettern auf und beschädigte deren Wagen.