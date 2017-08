Gerechtigkeit ist zwar ein berechtigter Anspruch aller Menschen, jedoch nicht die Realität. Im Gegenteil: Die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland wächst stetig. Diese Entwicklung kann nur durch ein Miteinander aller Menschen aufgehalten werden. Außerdem bedarf es in vielen Bereichen, sei es in der Bildung oder im Wohnungsbau, starker Förderung. Im Video-Interview erklärt Rita Süssmuth, warum.

Video 02:35 Min. Rita Süssmuth zu der Frage: Was ist soziale Gerechtigkeit?

Rita Süssmuth ist Mitglied der CDU. Von 1986 bis 1988 leitete sie das Ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Von 1988 bis 1998 war sie Vorsitzende des deutschen Bundestags. Seit 2010 ist sie Präsidentin des deutschen Hochschulkonsortiums der Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul.

Den vollständigen Gastbeitrag finden Sie hier. Debattieren Sie auf Causa zum Thema mit!