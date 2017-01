Der Schriftsteller Guntram Vesper (75) wird mit dem Erich-Loest-Preis ausgezeichnet. Damit werde sein Roman „Frohburg“ gewürdigt, teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig am Dienstag mit. Für das mehr als 1000-seitige Werk hatte der in Göttingen lebende Autor 2016 bereits den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik erhalten. Frohburg ist eine Kleinstadt südlich von Leipzig. Vesper wurde dort geboren.

„Auf seiner tausendseitigen Zeitreise verbindet Guntram Vesper den Mikrokosmos seiner Familie mit den großen historischen Ereignissen, das kleine Frohburg mit den Schauplätzen gesellschaftlicher und politischer Veränderungen“, hieß es in der Begründung der Loest-Preis-Jury. Anhand einzelner Schicksale zur Nazi-Zeit oder in der DDR entlarve er die Verlogenheit diktatorischer Regime.

Der Erich-Loest-Preis wurde erstmals von der Medienstiftung ausgelobt und ist mit 10 000 Euro dotiert. Mit ihm erinnert die Stiftung an den 2013 verstorbenen Leipziger Schriftsteller Erich Loest. Die Auszeichnung soll alle zwei Jahre vergeben werden. (dpa)