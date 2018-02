Der deutsche Schauspieler und Musiker Rolf-Dieter Zacher ist tot. Einem Bericht des "Westfalen-Blatts" zufolge starb Zacher am Samstagmorgen im Alter von 76 Jahren in einem Pflegeheim in Hamburg. Dies habe das Blatt aus dem Umfeld der Familie erfahren.

