Der vor allem für seine Rolle als zeitreisender Hexenmeister Catweazle bekannte britische Schauspieler Geoffrey Bayldon ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren, berichteten die BBC und andere britische Medien.

Bayldon wurde am 7. Januar 1924 in Leeds geboren. Er studierte zunächst Abitur, doch sattelte er dann auf die Schauspielerei um. Er spielte am Theater klassische Rollen und trat in zahlreichen Fernsehsendungen und -serien auf.

Als Catweazle verkörperte Bayldon einen Hexenmeister aus dem 11. Jahrhundert, der sich mit einem Zaubertrank versehentlich in das Großbritannien der 1970er Jahre katapultiert. Die technischen Errungenschaften der modernen Zivilisation sind für ihn Zauberei.

Catweazle freundet sich mit dem Bauernsohn Harold an und erlebt zahlreiche Abenteuer. Immer mit dabei ist die Kröte Kühlwalda. Und nie fehlen darf Catweazles Zauberformel "Salmei, Dalmei, Adomei".

Die Serie des britischen Privatsenders Independent Television lief im deutschen Fernsehen erstmals 1974. (Tsp)