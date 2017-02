Mut haben, Mut machen. Übertragt man die wesentlichen Akzente in der ersten Rede des neugewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auf das Fernsehen zur Bundesversammlung, dann haben die Sender keine Mutprobe abgelegt.

Es war solide Arbeit, was ARD, Phoenix, aber auch die privaten Nachrichtenstationen über Stunden, bei Technik und Personal gezeigt haben. Die Probleme für ein spannungsgeladenes Programm waren für alle involvierten Sender identisch. Einen Adrenalinschub gab es nur bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses und bei Steinmeiers Antrittsrede, der ganze große Rest war der ehrenwerte Versuch, mit einer großen Zahl an Gesprächspartnern, mit möglichst individuellen Bildern und Aspekten, mit Reaktionen und eigenem Kommentar das Interesse des Publikums nicht nur zu wecken, sondern hochzuhalten.

Kein Mut? Das ZDF, ausgerechnet, hat ihn gezeigt. Das Zweite hat sich eine Dreiviertelstunde nach Beginn der Bundesversammlung um zwölf Uhr aus der Übertragung zugunsten des Wintersports verabschiedet. Gegen 14 Uhr war das Zweite wieder im Reichstag, noch vor der Nationalhymne drängte es erneut zum Wintersport. Sport ist Präsidentenmord ...

Best-of-Wahl-TV geht nicht



Im Insgesamt des Bundespräsidentenwahl-TVs war das erst mal kein Verlust, die Alternativen waren da und zahlreich. Aber: Kann, darf ein öffentlich-rechtliches Programm sich diesem Ereignis entziehen, es portionieren und skalieren nach Maßgabe sportiver Unterhaltung? Die Entscheidung ist fragwürdig, die Bundesversammlung ist eine geschlossene Veranstaltung mit Anfang und Ende, was ein Best-of-Wahl-TV ausschließt.

Die übertragenden Sender hatten alles geplant und in eine Choreographie übersetzt. Zugleich zeigten sie sich überrascht, als mit Engelbert Sonneborn ein weiterer Kandidat auftauchte. Der Vater des Satirikers und „Partei“-Politikers Martin Sonneborn kam offensichtlich wie Kai aus der Kiste. Im Vorstellungsreigen der Kandidaten – Frank-Walter Steinmeier (SPD), Albrecht Glaser (AfD), Alexander Hold (Freie Wähler im Bayerischen Landtag), Christoph Butterwegge (Die Linke) – fehlte er fast durchgehend. Da wäre und hätte mehr drin sein müssen. Auch wäre es im Sinne eines abwechslungsreichen Fernsehens erfrischender gewesen, weniger Politiker vor die Mikrofone zu holen. Was beispielsweise die Schauspielerinnen Iris Berben und Veronica Ferres aus dem Rund der Wählerinnen und Wähler zu sagen hatten, war als „Volkes Stimmen“ hörenswert; weniger Staats-TV im Reichstag und mehr Volks-TV, bitte. Das ZDF hat da am meisten Mut an den Tag gelegt, seine Reporter waren durchaus in Berlin unterwegs. Für den Zuschauer wäre ein schärferer Blick aller Sender auf Details ein Gewinn gewesen, als etwa CDU-Kanzlerin Angela Merkel der Verlegerin und CDU-Wahlfrau Friede Springer vertraulich zugewunken hat.

Erstes Präsidenteninterview im Ersten



Das Erste mit Hauptstadtstudiochefin Tina Hassel an der Spitze konzentrierte sich in der Phase vor dem Wahlergebnis auf Interviews und Reaktionen auf die Rede von Bundestagspräsident Norbert Lammert quer durch die Parteien; erkennbar hatte die ARD am meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reichstag positioniert, nichts und niemand sollte ihnen entgehen. Nur konsequent, dass Frontfrau Tina Hassel das erste Interview mit dem neuen Präsidenten führen konnte.

Phoenix, bemerkenswerterweise seit neun Uhr am Sonntag auf Sendung, wollte Ton und Bild möglichst ins Gleichgewicht setzen. Die Kommentatoren in der Sprecherkabine, Erhard Scherfer und Ulrich Deppendorf, agierten souverän. Wen kennen die beiden nicht, welche Bundespräsidentenwahl haben sie nicht begleitet? Scherfer und Deppendorf, das war bester Deutschlandfunk – das Ereignis bekam sein Narrativ.