Wer mit Content-Marketing-Machern auf Augenhöhe reden will, muss erst mal rein sprachlich in ihre Welt eintauchen. Das geht nirgends besser als bei der „Content Marketing Conference“ in München, der größten von ungezählten Branchenveranstaltungen zu diesem Thema. Dort sitzt man in weißen Loungesesseln und plaudert – pardon, networkt – zum Beispiel mit einem Mann, dessen Berufsbezeichnung „Head of Content“ lautet; er leitet eine Abteilung, die sich, wie er sagt, „auf Leadgenerierung, Sales und Kundenbindung konzentriert“. In jedem Fall ist das eine wichtige Aufgabe, denn während der Unterhaltung irrlichtert sein Blick zwischen Gesprächspartner und Handydisplay hin und her, immer wieder tippt er – „sorry, ne Sekunde“ – Botschaften in sein Telefon. Er erzählt dann noch einiges über die richtigen „Touchpoints“ bei der „Customer Journey“, bevor er sich in Richtung Bühne verabschiedet, wo jetzt ein Vortrag über die besten Influencer-Strategien ansteht: „Is echt ’n interessanter Case.“

Head oft Content? Customer Journey? Willkommen in der Welt des Content Marketing, einer relativ neuen Marketing-Technik, die die Medien, die Werbung und den Berufszweig des Journalisten in Zukunft stark verändern wird. Entsprechend groß ist das Selbstbewusstsein ihrer Vertreter. Noch mal der Head of Content aus dem Loungesessel: „Wir bieten Nutzwert und Leseerlebnis. Das wird für die klassischen Medien ’ne Challenge.“

Was ist Content Marketing überhaupt? Kurz gesagt bedeutet es, dass Unternehmer nicht mehr mit platten Werbebotschaften ihre Kunden überzeugen wollen, sondern mit interessanten Inhalten. Zum Beispiel: Ein Autohersteller erzählt eine Geschichte über die schönsten Cabriostrecken Europas. Der Hersteller kommt darin nur am Rande vor – oder gar nicht. Eine Bindung zwischen Kunden und Marke entsteht trotzdem, denn die Story steht auf einem Portal oder in einer Kundenzeitschrift des Herstellers. Oder auf Facebook, Twitter oder im Business-Netzwerk LinkedIn.

Marken werden zu Medien

Das ist die Idee: Marken werden selbst zu Medien. Mit unschönen Folgen für die klassischen Vertreter der Branche. Denn viele Unternehmen stecken ihre bisher für Fernsehspots oder Zeitungsanzeigen reservierten Werbebudgets neuerdings oft in eigene Content-Marketing-Abteilungen. Oder in Agenturen, die ihnen beim Content-Produzieren helfen.

„Content Marketing ist das neue Gold, das neue Öl, die neue Elektrizität“, sagt Lukas Kircher. Der 45-jährige Österreicher ist einer der bekanntesten Zeitungsdesigner Europas; inzwischen zählt er mit seiner Agentur C3 zu den erfolgreichsten Vertretern der neuen Marketing-Technik. „Der Markt ist riesig“, sagt Kircher im Gespräch mit dem Medienjournalisten Peter Turi; praktisch jedes Unternehmen denke zurzeit über Content-Marketing-Strategien nach.

Längst ist Content Marketing auch ein attraktives neues Gebiet für Journalisten geworden. Mario Vigl zum Beispiel ist ein renommierter, klassisch ausgebildeter Journalist, der für ein großes Unternehmen arbeitet – die Allianz. Er war Textchef beim „Playboy“ und stellvertretender Chefredakteur bei der „ADAC Motorwelt“. Heute firmiert er als „Leiter Corporate Media“ und ist vor allem für das Allianz-Kundenmagazin „1890“ verantwortlich. Das gilt in der Branche als eine Art Vorzeigeobjekt für anspruchsvolles Corporate Publishing. Wer „1890“ durchblättert, hat tatsächlich das Gefühl, beim „Zeit-Magazin“ gelandet zu sein: große Reportagen, witzige Rubriken, aufwendig produzierte Fotostrecken. Von Werbung keine Spur. Die Verbindung zur Versicherung ist viel subtiler – „sie findet vor allem auf der Metaebene statt“, wie Vigl sagt. Mit seinem Team produziert er Magazine beispielsweise zu den Themen Alter, Schmerz oder Verzicht.

"Ein medialer Brei"

Was ist Content Marketing nun – Journalismus oder Werbung, oder beides? Vielleicht kann man es so sagen: Es ist Werbung mit den Mitteln des Journalismus. Es kann von hoher Qualität sein, von guten Autoren geschrieben, von großem Nutzwert für die Leser. Nur eines kann es nicht sein: kritisch gegenüber dem Auftraggeber, gegenüber der eigenen Branche. Es ist Journalismus nicht im Sinne von politischer Kontrolle und gesellschaftlicher Kritik, sondern im Dienst des Unternehmenserfolgs. Logisch, dass es viele Kritiker auf den Plan ruft. „Handelsblatt“-Kolumnist Hans-Peter Siebenhaar beispielsweise schreibt: „Für den Nutzer verschwimmen die Grenzen immer mehr. Für sie wird es immer schwieriger, zwischen Information und Reklame zu unterscheiden. Am Ende steht ein medialer Brei.“

Dieser Einschätzung liegt womöglich ein etwas idealistisches Bild des aktuellen Journalismus zugrunde. Natürlich sind bei vielen Medien die Grenzen zwischen Nachrichten und Werbung längst bis zur Unkenntlichkeit verschwommen. Wenn beispielsweise eine Frauenzeitschrift ihre Storys an den aktuellen Wünschen der Kosmetikindustrie ausrichtet, handelt es sich dabei um Content Marketing im Gewand des unabhängigen Journalismus. „Was wir machen, ist ehrlicher“, findet Gunnar Jans, der als „Chefredakteur Sport und Sport Business“ bei „The Digitale“ arbeitet, einem Content-Marketing-Ableger der Telekom. „Wir operieren nicht mit der Tarnkappe, bei uns tritt die Marke in Erscheinung.“

Gunnar Jans ist für das Onlineportal der Sportartikelmesse „Ispo“ verantwortlich. Mit seinem Team produziert er Geschichten wie die aktuelle Top-Story, in der es darum geht, welche Trends man kennen muss, wenn man einen tollen Job im Sportbusiness bekommen will. Liest man den Artikel auf der Webseite, erscheint etwa nach der Hälfte ein Werbebanner für das Jobportal „Ispo Job Market“. Wie viele Leser klicken auf dieses Portal? Darum geht es.

In der Content-Marketing-Agentur C3 arbeiten bereits mehr als 100 Journalisten, alle produzieren Geschichten im Auftrag von Unternehmen. Geschäftsführer Lukas Kircher, so scheint es, plagt wegen dieses Erfolgs fast das schlechte Gewissen. Gefragt, ob er er mit schuld sei am Niedergang der klassischen Medien, antwortet er zerknirscht: „Ja, total.“ Und auf die Frage, wann denn mehr Journalisten bei Marken als bei Medien angestellt sein werden: „Ich hoffe, nie.“ Besonders optimistisch klingt er dabei nicht.