Offenbar kommt es bei dem Versuch eines Empfangs mit dem neuen digitalen Antennenfernsehen DVB-T2 weiterhin zu einzelnen Problemen, wie auch Leserbriefe an den Tagesspiegel bestätigen. Über 350 Sender an 60 Standorten wurden vergangenen Mittwoch auf das hochauflösende HD-Signal DVB-T2 umgeschaltet. Es kam in der Folge bei Zuschauern zu Empfangsstörungen . „Wir hatten bis zum Wochenende knapp 300 Anrufer, bei geschätzt 400 000 Betroffenen in Berlin und Brandenburg eine geringe Zahl“, sagte RBB-Sprecher Justus Demmer.

Durch jetzt neu belegte Frequenzen kann es beispielsweise sein, dass der bisherige Antennenstandort von DVB-T-Kunden nicht mehr optimal ist und verändert werden muss. Der automatische Sendersuchlauf findet dann nicht mehr alle Sender. „Bei einer derart großen Umstellung bleiben Rückfragen nicht aus“, sagt Veit Olischläger vom Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland.

„Von den Landesrundfunkanstalten der ARD und der Media Broadcast wurden 69 Senderstandorte mit 327 Senderanlagen in einer Nacht umgerüstet.“ Die häufigste Frage würde den Sendersuchlauf betreffen. Meist helfe ein manueller Suchlauf auf den fehlenden Kanal oder die Rückstellung auf Werkseinstellungen. Neben grundsätzlichen Dingen wie „Bedienung des Receivers“ oder „Wahl des Eingangskanal am TV“ sei das Thema Antenne ein ganz wichtiges.

Da gelte es zu berücksichtigen: Eine aktive Antenne muss Strom erhalten (vom TV/Receiver oder vom Netzteil). Eine aktive Antenne sollte nicht zwingend auf maximale Verstärkung eingestellt werden. Häufig reiche eine gute passive Antenne aus. Der Aufstellort sollte im Problemfall möglichst in Nähe des Fensters und weg von anderen elektrischen oder magnetischen Gegenständen sein. Wer schon bei DVB-T gelegentlich Aussetzer hatte, sollte seine Antennensituation optimieren.

Receiver, so Olischläger, die schon vor längerer Zeit gekauft wurden, benötigen darüberhinaus unter Umständen ein Softwareupdate.

Indes nutzt die Deutsche Telekom die DVB-T-Umstellung, um Zuschauer ins Internet zu locken. Für wenige Euro pro Monat will sie ab Mai 100 TV-Sender liefern. Damit gehört das Angebot aus Bonn zu den günstigsten TV-Diensten. Der Konzern nennt seinen Dienst laut Pressemitteilung vom Dienstag Start TV.

Das Angebot umfasst 22 digitale Sender in HD-Qualität. Dabei handelt es sich vor allem um öffentlich-rechtliche Fernsehangebote. Alle anderen Sender werden in der schlechteren SD-Standardauflösung übertragen. Start TV verfügt auch über eine elektronische Programmübersicht (EPG) und eine Suchfunktion. Voraussetzung für Start TV ist ein Internetanschluss bei der Telekom mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16 Megabit pro Sekunde und eine Settop-Box, die 80 Euro kostet oder für knapp drei Euro monatlich gemietet werden kann. meh