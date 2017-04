„Deutschland funkt unter neuen Namen“, so weist das Deutschlandradio auf die neue Markenführung seiner drei nationalen Hörfunkprogramme hin, die nun unter einer einheitlichen Marke operieren. Deutschlandradio Kultur heißt nun Deutschlandfunk Kultur, die Digitalwelle DRadio Wissen wird in Deutschlandfunk Nova umbenannt, nur der Deutschlandfunk behält seinen Namen. Und auch das Deutschlandradio als gemeinsame Dachmarke bleibt bestehen.

Mit der neuen Markenführung soll Hörern und Nutzern der drei Wellen die Zuordnung und Orientierung erleichtert werden. Mit dem Gütesiegel Deutschlandfunk wolle man die Verwandtschaft der Programme aus Köln und Berlin unterstreichen und gleichzeitig die Auffindbarkeit verbessern, auch im Netz und bei den diversen Drittplattformen.

Die neue Namensgebung – die sich auch auf die Internetadressen auswirkt – markiert laut Deutschlandradio den Abschluss der inhaltlichen und strukturellen Modernisierung der Programme. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova böten heute ein klares und aufeinander abgestimmtes Profil mit unterschiedlichen Ansprachen und Zugängen zu den jeweiligen Themen.

Indes hat der achtköpfige Verwaltungsrat von Deutschlandradio am Freitag einstimmig beschlossen, dem Hörfunkrat MDR-Chefredakteur Stefan Raue zur Wahl zum neuen Intendanten von Deutschlandradio vorzuschlagen (der Tagesspiegel berichtete). Damit ist die Wahl des Nachfolgers von Willi Steul für die ordentliche Sitzung des Hörfunkrats am 8. Juni in Köln vorgesehen. sag