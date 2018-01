Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, hat den KiKa auf dem Kieker Screenshot: Tsp

Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD) ist eine, wenn nicht die schärfste Fernsehkritikerin im Land. Jetzt will sie, laut ihres Facebook-Posts, den Kinderkanal einstellen. "Kika sofort vom Netz nehmen!", fordert sie mit Macht.

Warum? Darum. "Eine Absurdität jagt bei KIKA die nächste. Wurde kürzlich die Liebesschnulze zwischen einem erwachsenen Syrer und seiner minderjährigen Flüchtlingshelferin thematisiert, lernen die neuen Deutschen nun in einem ähnlichen Sendeformat, wie sie BHs fachmännisch zu öffnen haben." In einem Format werden (fremdländischen) Jugendlichen die notwendigen Handgriffe gezeigt. Das zu zeigen, wäre auch im Erwachsenenprogramm nicht verkehrt, aber Alice Weidel fährt einen anderen Kurs.

Fremde fummeln an deutschen Brüsten

Sie donnert: "Während im ersten Fall der Eindruck entsteht, es sei völlig normal, über Jahrzehnte erstrittene Freiheiten nun ad hoc einem rückständigen Weltbild zu opfern, vermittelt KIKA jetzt die Erkenntnis. dass es völlig in Ordnung ist, sich von denen an den Brüsten herumfummeln zu lassen, die noch nicht so lange hier leben." Formate wie "Malvina, Diaa und die Liebe", ein Online-Brüste-Memory oder die Beantwortung der Frage, wie Brüste und Vaginas international bezeichnet werden, scheine der Sender inzwischen als hauptsächlichen Bildungsauftrag anzusehen.

KiKa abschalten und vor einem Weiterbetrieb so restrukturieren, dass "gesellschaftliche Grundwerte statt billiger Staatspropaganda vermittelt werden", fordert die AfD-Spitzenfrau.

Es ist gut, dass die AfD erst einmal Opposition üben kann. Würden die Vorschläge der Rechtsausleger umgesetzt, würden das Land und das Fernsehen ärmer. Mit der AfD ist jedenfalls kein besseres Fernsehprogramm in Sicht.