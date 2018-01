Der Journalist Richard Gutjahr ist für seinen Kampf gegen Hass im Netz mit dem Sonderpreis der „Goldenen Blogger“ ausgezeichnet worden. Verschwörungstheoretiker hetzen gegen Gutjahr, seitdem er 2016 Zeuge des Terrorattentats in Nizza und des Amoklaufs am Olympia-Einkaufszentrum München geworden war. Laut der Jury ist sein Engagement beispiellos und zeigt, welche Abgründe sich im Internet auftun. Der Preis solle auch zum Durchhalten motivieren. „Bleib standhaft, auch wenn es schwer fällt“, sagte Jurorin und Bloggerin Franziska Bluhm am Montagabend in Berlin. Gutjahr selbst war bei der Verleihung nicht anwesend.

Bei den „Goldenen Bloggern“ werden nicht nur die besten Blogs gekürt, sondern beispielsweise auch Instagram- und Twitter-Auftritte. In knapp 20 Kategorien wurde per Saal-, Online-, und Jury-Voting abgestimmt. Hinter der Auszeichnung stehen neben Bluhm die Blogger und Journalisten Christiane Link, Daniel Fiene und Thomas Knüwer, die auch die Jury bilden.

Per Publikumsabstimmung und Applaus-Messgerät wurde Gavin Karlmeier von „Wir reden“ zum besten Newcomer gewählt. Der Instagram-Account des Jahres ging an die Staatsoper Berlin. Juna Großmann von „irgendwie jüdisch“ wurde per Online-Voting in der Kategorie Nischen-Blogger ausgewählt. Der Twitter-Account des Jahres ging an User Norman für seinen Account „Dein Therapeut“. Den Anti-Preis „Blocker des Jahres“ gewann FDP-Politiker Christian Lindner für seine Blockade der Jamaika-Koalition.

Zum Social-Media-Sportler des Jahres kürte die Jury Fußball-Profi Mats Hummels. Zum Blogger ohne Blog wählten die Juroren den Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner. (dpa)