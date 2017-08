Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat den Modus des anstehenden TV-Duells zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) kritisiert. „Ich wundere mich, dass der Regierungssprecher den Sendern offenbar vorschreiben kann, wie das Fernsehduell ablaufen soll“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. „Die Sender hätten im Zweifel lieber auf das Duell verzichten sollen, als sich den Wünschen der Kanzlerin zu beugen.“

Das Duell, das am 3. September um 20 Uhr 15 im Ersten, im ZDF, auf RTL und Sat.1 zu sehen ist, sollte zunächst nach dem Willen der Sender an zwei Abenden - einmal im öffentlich-rechtlichen und dann im privaten TV - ausgestrahlt werden. Das Modell fand im Kanzleramt keine Zustimmung. Auch die Idee, die beiden Moderatorengespanne (Maybrit Illner mit Peter Kloeppel sowie Claus Strunz mit Sandra Maischberger), nacheinander in 45-Minuten-Blöcken fragen zu lassen, wurde abgelehnt. Sie sollen sich jetzt ständig abwechseln.



Zuletzt hatte auch Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender im "Spiegel" das Format kritisiert, Angela Merkel und ihrem Sprecher Steffen Seibert vorgeworfen, die Bedingungen für das TV-Duell mit Herausforderer Martin Schulz arrogant und kompromisslos verhandelt zu haben. Als TV-Format sei das Duell eine "Missgeburt". "Die Einigung ist unter Erpressung durch das Kanzleramt zustande gekommen. Solche Vereinbarungen nennt man sitten­widrig." meh/dpa