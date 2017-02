Die große Medienschlacht zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Medienkonzern Discovery Communications wurde nun doch in letzter Minute abgesagt. Kurz vor Ablauf der bestehenden Verträge haben sich Sky Deutschland und Discovery doch noch geeinigt, wie Sky am Dienstagabend mitteilte. „Wir freuen uns, dass Discovery Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD und Eurosport 360 HD auch in Zukunft über Sky in Deutschland und Österreich empfangbar sein werden", erklärte Sky-Deutschland-Programmchef Elke Walthelm. "Die Vereinbarung wurde geschlossen, nachdem Discovery unseren Vorschlag akzeptiert hat, den wir Ihnen vor über einer Woche unverändert unterbreitet haben. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis für unsere Kunden", so der Sky-Manager.

Durch die Einigung können Sky Kunden auch künftig auf Discovery Channel hochwertige Dokumentationen zu Natur, Abenteuer, Technik und Wissenschaft sehen, freut sich Sky. "Auf Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD und Eurosport 360 HD fiebern sie zudem live bei großen Sportereignissen wie den Tennis Grand Slam Turnieren, Tour de France und Moto GP mit", heißt es in der Mitteilung weiter. Worauf Sky allerdings nicht eingeht: In einer zentralen Frage besteht weder Konsens noch zeichnet sich eine schnelle Einigung ab. Eurosport hält von der kommenden Saison an die Pay-TV-Rechte an mehrere Dutzend Fußballübertragungen. Zu den 45 Partien gehören 40 Bundesligaspiele am Freitag, am Sonntag und am Montag. Hinzu kommen die Spiele der Bundesligarelegation sowie der Supercup. Gelingt es Sky nicht, Eurosport dazu zu bewegen, dieses Paket ebenfalls bei Sky zu übertragen, ist der alte Werbe-Claim "Alle Spiele, alle Tore" hinfällig. Um wirklich alle Partien sehen zu können, müssten die Zuschauer zwei Abonnements abschließen.

„Die Gespräche zu den 45 Spielen des Bundesliga-Rechtepakets A, für das Eurosport die Pay-TV-Rechte erworben hat, werden in den kommenden Wochen fortgeführt“, teilte Discovery mit. Fußballfans benötigen daher in der neuen Fußball-Saison möglicherweise einen zweiten Decoder, um die 40 Bundesligaspiele, den Supercup und die Relegationspartien zu sehen, die zukünftig von der Discovery-Tochter Eurosport gezeigt werden.

Neues Selbstbewusstsein durch Olympia

Dass es überhaupt zu dem öffentlich ausgetragenen Streit kommen konnte, hängt von dem neuen Selbstbewusstsein von Discovery zusammen. Überraschend hatte sich der Medienkonzern von John Malone die weltweiten Fernsehrechte an den Olympischen Spielen zwischen 2018 und 2024 gesichert. In den Verhandlungen zwischen Discovery und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF um zumindest eine teilweise Weitergabe der Rechte fürs Free-TV zeigte sich, wie hart Discovery verhandeln kann. Eine Einigung kam nicht zustande.

Auch zwischen Sky und Discovery geht es um viel Geld. Die Verhandlungen betreffen nicht nur die vier Sender in Deutschland, sondern noch ein Dutzend Kanäle in Großbritannien, die bislang auch via Sky zu sehen waren. Nach Medienberichten wollte Discovery dafür künftig bis zu einer Milliarde Pfund, Sky bot hingegen nur einige hundert Millionen Pfund an.

Mit Olympia und der Bundesliga hören die Pläne von Discovery zudem nicht auf: Discovery-Geschäftsführerin Susanne Aigner-Drews hatte am Dienstag in Düsseldorf bei einem Kongress weitere Investitionen angekündigt. „Discovery und Eurosport haben die Kraft und Stärke und Durchhaltevermögen, um weiterhin in relevante Rechte zu investieren“, sagte die für Deutschland zuständige Managerin. „Die Bundesliga und die Olympischen Spiele unterstreichen die Ambitionen.“ Discovery sei dabei die Marke ihres Tochterunternehmens Eurosport „grundlegend zu transformieren“. Der 2013 von Discovery zugekaufte Spezialsender „stand immer für die Vielfalt des Sport und für umfangreiche Live-Berichte“, sagte Aigner-Drews: „Aber man muss auch eingestehen, dass Eurosport selten für Premium-Rechte und exklusive Inhalte stand.“ Für die Masse der Zuschauer sei der Sender „gesichtslos“. Das soll sich ändern. „Wir haben in den vergangenen 18 Monaten massiv in relevante Rechte investiert.“ Das Programm soll es dem „Zuschauer wert erscheinen, dafür zu bezahlen“.