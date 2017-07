Der philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte kennt bei Meth-Dealern keine Gnade. Wer sich nicht freiwillig stellt, um in hoffnungslos überfüllten Gefängnissen eine lebenslange Haftstrafe zu verbüßen, muss damit rechnen, von einem Killerkommando oder der Polizei erschossen zu werden. In den offiziellen Berichten handeln die Beamten in Notwehr, Kritiker des „War on Drugs“ von Duterte sprechen von außergerichtlichen Hinrichtungen. Für den Sender ProSieben hat sich der Filmemacher Thilo Mischke unter anderem nach Manila begeben. Von Montag an läuft bei dem Privatsender die zweite Staffel der Reportagereihe „Uncovered“ mit fünf neuen Folgen.

Bislang hat dieser Krieg gegen die Drogen auf den Philippinen rund 8000 Tote gefordert, nicht nur Dealer, sondern auch Kleinkonsumenten und deren Familienangehörige. Solche Kollateralschäden seien nicht zu vermeiden, wird Mischke erklärt. Überhaupt ist die Offenheit erstaunlich, mit der die philippinischen Behörden dem deutschen Reporter Einblicke geben, inklusive Besuch in einem Gefängnis. Bei einer Pressekonferenz erhält Mischke sogar Gelegenheit, Duterte selbst auf seinen Feldzug anzusprechen – obwohl er nicht einmal den Dresscode einhält.

Recherchen rund um den Globus

Überhaupt ist es diese sehr subjektive Form des Journalismus, bei der Mischke sehr klar Position bezieht, die seine Reportagen auszeichnen. Für seine Recherchen zum Thema Drogenrausch ist er rund um den Globus gereist, hat in Marokko Cannabis-Bauern und sich zum Schein auf Verhandlungen einer größeren Menge Haschisch eingelassen. In Mexiko hat er sogar selbst Magic Mushrooms probiert. Weitere Themen der Reihe sind Hochrisiko-Tourismus, Auftragskiller, Freiheitskämpfer und Organisiertes Verbrechen. sag

„Uncovered“, ProSieben, Montag, 21 Uhr 10