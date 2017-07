Mitte Juli wird in zahlreichen Berliner Briefkästen ein neues Printprodukt liegen: der „Deutschland-Kurier“. Herausgegeben wird die Wochenzeitung von der rechtskonservativen Vereinigung zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. Deren Vorsitzender, David Bendels, fungiert auch als Chefredakteur. „Der Deutschland-Kurier wird eine politische Wochenzeitung sein mit dem Schwerpunkt auf innenpolitische Themen“, sagte er dem Tagesspiegel. Der Verein hat bisher schon Wahlwerbung für die Alternative für Deutschland betrieben, laut Bendel besteht aber keine Verbindung zu dieser Partei. Der Verein sei völlig unabhängig. „Wir nehmen uns aber das Recht heraus, Wahlempfehlungen auszusprechen“, betonte Bendel.

Der „Deutschland-Kurier“ wird zuerst in Berlin und dann in weiteren großen Städten wie Stuttgart, Dresden und Köln verbreitet. Die Gesamtauflage für Deutschland wird 200 000 Exemplare betragen und kostenlos verteilt. Wer will, kann die Zeitung danach abonnieren.

„Unser Projekt ist langfristig angelegt, also über die Bundestagswahl hinaus“, sagte Brendel, die Zeitung habe kein Vorbild, auch nicht die „Junge Freiheit“. Während diese einen intellektuellen Anspruch erhebt, will der „Deutschland-Kurier“ boulevardesk auftreten. Zu den Kolumnisten gehören der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Peter Bartels und die heute fraktionslose und frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach. Eine Webseite wird parallel zur Printpremiere gestartet.

Anzeigen sind im achtseitigen „Deutschland-Kurier“ möglich, zur Finanzierung aber nicht zwingend notwendig. Der Verein hat nach eigenen Angaben mehr als 14 000 Mitglieder, darunter sehr zahlungskräftige Unternehmer. Bendels machte keine Angaben dazu, wann genau der Ersterscheinungstag ist und welcher Wochentag fürs regelmäßige Erscheinen gewählt wird. Joachim Huber