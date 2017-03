Seit Mitternacht läuft in vielen Ballungsräumen in Deutschland die Umstellung des Antennenfernsehens auf das HD-System DVB-T2. Mit einem symbolischen Knopfdruck wurde am Fernsehturm in Berlin-Mitte um Mitternacht die neue Sendetechnik in den regulären Dienst übernommen, nachdem bereits seit einiger Zeit sechs DVB-T2-Testprogramme ausgestrahlt wurden. „Mit der Inbetriebnahme Hunderter DVB-T2 HD Sender innerhalb weniger Stunden legen wir einen riesigen Hebel um, der die Rundfunklandschaft auf Jahre hinweg prägen wird“, sagte Wolfgang Breuer, Chef des technischen Dienstleisters Media Broadcast. Media Broadcast und die ARD sind für den Betrieb der Sendeanlagen zuständig und hatten in der Nacht 200 Techniker im Einsatz. Nach Auskunft von Media Broadcast gab es während der Umstellung keinerlei Probleme.

Die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 verläuft offenbar wie geplant. Bei einem ersten Sendersuchlauf um 7 Uhr 30 fand unser Testreceiver 45 Programme (der TechniSat DigiPal Isio HD wurde von der Stiftung Warentest als bestes Gerät ermittelt). Somit werden auf allen sechs DVB-T2-Bouquets (ARD (zwei Bouquets), ZDF, RTL, ProSiebenSat1 und weitere Private) Programme ausgestrahlt. Um den Senderdurchlauf jedoch nicht mehrmals durchführen zu müssen, wird empfohlen, damit bis 12 Uhr mittags zu warten. Nach dem Aufschalten der DVB-T2-Sender müssen die Techniker die Anlagen noch feinjustieren, damit es zwischen den Sendeanlagen nicht zu Störungen kommt.

Wer ist betroffen?

Für den Empfang des neuen Antennenfernsehens wird entweder ein geeigneter Fernseher oder eine entsprechende Settop-Box benötigt. Ein grünes Logo mit der Aufschrift DVB-T2 HD zeigt an, ob die Geräte mit dem neuen Standard kompatibel sind. TV-Zuschauer, die ihr Programm über Kabel, Satellit oder Internet beziehen, sind von der Umstellung nicht betroffen. Allerdings wurde auch in vielen Haushalten mit diesen Empfangswegen bislang DVB-T für Zweit- oder Drittfernseher genutzt. Auch in diesen Fällen muss nun gehandelt werden.

Auf unserem Test-Settop-Box wurde nach dem ersten Einschalten nach Beginn der Umstellung angezeigt, dass die Übertragung der zuletzt aufgerufenen Sender eingestellt wurde. Im Zuge der Umstellung wurden alle Sender abgeschaltet, auch der DVB-T2-Testsender mit den sechs Testprogrammen. Im nächsten Schritt wurde angeboten, die neu gefundenen Sender hinzuzufügen. Allerdings wurden dabei in unserem Fall alte und neue Sender in der Senderliste gemischt. Wir haben uns daher dafür entschieden, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und danach komplett neu einzurichten, inklusive komplettem Sendersuchlauf. Dieser Vorgang benötigte insgesamt zehn Minuten, beim Sendersuchlauf wurden zunächst 42 Programme gefunden, drei weitere kamen nach einem weiteren Start des Gerätes hinzu.

Wird das Freenet-TV-Abo doch von Beginn an benötigt?

Die unverschlüsselt übertragenen Programme der öffentlich-rechtlichen Sender und einiger Privatsender werden wie angekündigt in Full-HD-Qualität übertragen. Zu Problemen kommt es (Zeitpunkt 8 Uhr) jedoch noch zu Problemen. Programme wie RTL, Vox, ProSieben und Sat1 werden verschlüsselt übertragen, zum Entschlüsseln wird ein Gebühr für Freenet-TV fällig (5,75 Euro im Monat, 69 Euro im Jahr). Freenet-TV hatte jedoch unter anderem auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche angekündigt, dass ein Voucher erst nach der dreimonatigen Testphase - genauer gesagt nach dem 1. Juli - benötigt wird. Auf unserem Test-Receiver wurde jedoch zunächst nur eine Hinweistafel eingeblendet, dass das verschlüsselte Programm nicht wiedergegeben werden kann. Später wurden auf diesen Programmen Geisterbilder gezeigt.

Wie es sich mit dem Empfang der Privatsender verhält, wird sich offensichtlich ebenfalls erst nach Abschluss der Umstellung gegen Mittag zeigen. Viele bisherige DVB-T-Nutzer hatten jedoch in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov bereits angekündigt, künftig über alternative Empfangswege fernsehen zu wollen. Kurt Sagatz