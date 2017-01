Von Zeit Online über "Guardian" und Condé Nast: Wolfgang Blau, derzeit Chief Digital Officer bei Condé Nast International in London wird zum 1. August President von Condé Nast International. Mit der Neubesetzung durch Wolfgang Blau wird die Digitalisierung noch unmittelbarer in der Unternehmensführung von Condé Nast International verankert, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zu dem Medienunternehmen gehören über 100 Magazine, darunter "Vogue", "Vanity Fair, "GQ", "AD" und "Wired" sowie rund 100 Websites in 27internationalen Märkten außerhalb der USA.

Bevor Wolfgang Blau zu Condé Nast kam, war er Executive Director Digital Strategy der „The Guardian“ Media Group in London und Chefredakteur von "Zeit Online". "Wolfgang Blau zählt zu den wenigen Führungspersönlichkeiten, die digitales Expertentum mit einem hohen Maß an journalistischer Erfahrung verbinden und in der Lage sind, redaktionelle Exzellenz im digitalen Zeitalter neu zu definieren. Er ist die perfekte Besetzung, um das Wachstum von Condé Nast International weiter voranzutreiben“, sagt Jonathan Newhouse. Blau erhielt in seiner Karriere zahlreiche Journalismus- und Digitalpreise. So hatte ihn das "Medium Magazin" als Chefredakteur des Jahres ausgezeichnet.

Geschäftsführer und Herausgeber von Condé Nast Deutschland ist unverändert Moritz von Laffert, der zugleich Vice President von Condé Nast International ist.