Nach dem Vorwurf, Verschwörungstheorien um Geert Wilders zu verbreiten, hat der WDR eine bereits im Fernsehen ausgestrahlte Sendung über den niederländischen Rechtspopulisten nachträglich überarbeitet. Am Mittwochabend hatte der Sender noch getwittert, der am 8. März ausgestrahlte Film „Holland in Not - Wer ist Geert Wilders?“ sei „grundsätzlich nicht zu beanstanden“. Am Donnerstag war die Dokumentation im Interauftritt zunächst nicht mehr abrufbar, bis am späten Nachmittag eine geänderte Fassung in die Mediathek eingestellt wurde, wie epd berichtet. Man habe feststellen müssen, dass eine Passage mit dem muslimischen Prediger Khalid Yasin „teilweise einen missverständlichen Eindruck erwecken kann“, erklärte der WDR. Gleichwohl stelle „der kritisierte Teil in der Dokumentation“ Fakten korrekt dar. „Wir haben die Kritik ernst genommen und aus diesem Grund entschieden, den Film auch an dieser Stelle zu bearbeiten“, hieß es zu den vom medienkritischen Portal „Bildblog“ vorgebrachten Kritikpunkten. Den Vorwurf, antisemitische Ressentiments zu schüren, wies der Sender zurück. Eine formale Programmbeschwerde zu dem Film gab es nicht, wie der WDR dem epd mitteilte.

"Bildblog" kritisiert Klischees





Der Doku-Film zur Parlamentswahl in den Niederlanden basiert laut „Bildblog“ in Teilen auf einem BBC-Beitrag von 2011, hinzu seien Szenen gekommen, in der der Reporter Joost van der Valk den Politiker auf Wahlkampfveranstaltungen begleitet und mit Anhängern spricht. Kritisiert wurden von „Bildblog“ vor allem Passagen im letzten Drittel der 44-minütigen Dokumentation. Darin finden sich mehrere Hinweise auf die Beziehungen von Wilders zu Israel und auf mögliche Seilschaften zwischen Wilders und jüdischen Geldgebern. Der Film bediene dabei Klischees, die „auch in klassische Verschwörungstheorien zur jüdischen Weltherrschaft passen könnten“, heißt es.



Zu Wort kam dem Blogeintrag zufolge auch der muslimische Prediger Khalid Yasin, der als beliebter „muslimischer Lehrer“ eingeführt werde, der gegen radikale Ideen eintrete. Dieser falle jedoch immer wieder mit hasserfüllten Aussagen auf. Yasin behauptet demnach, Wilders benutze den modernen Zionismus, um Ansichten über Muslime zu verbreiten, die sich die Juden in Israel nicht zu sagen trauten.



Bei der BBC war deswegen damals eine Beschwerde eingegangen, so dass der Sender ankündigte, die Passage nicht mehr ohne angemessene redaktionelle Aufarbeitung zu senden. (mit epd)