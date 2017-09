Zur Tradition des mittlerweile zum fünften Mal ausgetragenen Fernsehduell zwischen Kanzler/Kanzlerin und Herausforderer/Herausforderin gehört, dass die ARD im Konzert der parallel übertragenden Sender immer die meisten Zuschauer an sich binden kann. Das Erste ist das Erste, so auch am gestrigen Sonntag. Insgesamt haben 16,23 Millionen Zuschauer das von der ARD, RTL, Sat 1, dem ZDF und Phoenix live übertragene „TV-Duell" zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz am Bildschirm verfolgt. Davon sahen 9,33 Millionen (Marktanteil: 26,5 Prozent) den politischen Schlagabtausch allein im Ersten. 3,72 Millionen (MA: 10,6 Prozent) entschieden sich für das ZDF, 2,13 Millionen (MA: 6,1 Prozent) für RTL und 0,93 Mio. (MA: 2,6 Prozent) Sat 1. Bei Phoenix schalteten 120 000 Zuschauer die Live-Übertragung mit Gebärdensprach-Übersetzung ein. Auch beim jungen Publikum stieß „Das TV-Duell" auf großes Interesse: Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte die Live-Sendung aus Berlin einen Marktanteil von 22,3 Prozent im Ersten. RTL erreichte in dieser Altersgruppe 9,9 Prozent Marktanteil, das ZDF 7,3 Prozent und Sat 1 3,8 Prozent.

TV-Duell 2017 bei den Quoten im Mittelfeld

In der Quotengeschichte ordnet sich das Duell am 3. September im Mittelfeld ein. Das "Duett" fand mit 16,23 Millionen Zuschauern mehr Interesse als das Duell Merkel vs. Frank-Walter Steinmeier 2009 mit 14,26 Millionen, aber weniger als das Treffen Merkel vs. Steinbrück 2013 mit 17,64 Millionen Menschen. 2002, bei der Premiere, gab es noch zwei Duelle. Gerhard Schröder vs. Edmund Stoiber interessierten in der RTL-Sat-1-Übertragung 14,98 Millionen Zuschauer, die ARD-ZDF-Austragung erreichte 15,26 Millionen. Die bisher höchste Einschaltquote aller TV-Duelle erzielte die Diskussion zwischen Merkel und Schröder 2005 mit 20,98 Millionen.

Zufriedene ARD

ARD-Chefredakteur Rainald Becker sagte, "auch wenn das Aufeinandertreffen der Kanzlerin und ihres Herausforderers in Teilen mehr Duett als Duell war - eines war es auf keinen Fall: langweilig. Sandra Maischberger für die ARD wie das gesamte Moderatoren-Team haben einiges aus den Duellanten herausholen können. Vieles, was noch unentschlossenen Wählern Entscheidungshilfe bietet. ‚Anne Will‘ lieferte direkt nach dem Duell eine erstklassige Analyse." Becker lobte auch die die ARD-Blitzumfrage nach dem Duell, sie sei ein echter Mehrwert für die Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen. Den Anne-Will-Aufarbeitungstalk nach dem Duell sagen 7,47 Millionen Fernsehzuschauer.