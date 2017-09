Manchmal wusste man nicht, ob man seinen Figuren böse sein konnte. Noch dem unsympathischsten Möchtegern-Macho wie dem Lkw-Fahrer Ronald in Andreas Dresens „Sommer vorm Balkon“ oder den großen Verlierern wie dem Bandleader Gurki in „Fleisch ist mein Gemüse“ verlieh Schauspieler Andreas Schmidt eine Nahbarkeit, eine Liebenswürdigkeit, vielleicht auch eine Würde, die tiefer ging. Diese Mischung aus Traurigkeit und Humor, Andreas Schmidt war einzigartig im deutschen Schauspielergewerbe.

Das mit der Nahbarkeit soll auch privat so gewesen sein, sagen Menschen, die ihn öfter sahen. „Scham kenne ich gut“, hat er einmal, unvermittelt offen, dem Tagesspiegel gesagt. So gut, wie sie einer kennt, der 1963 im Sauerland geboren wird, aber im Märkischen Viertel als Sohn eines Trinkers aufwächst und „Spargeltarzan“ gerufen wird. Er habe sich als Junge ständig geschämt: „Für meine Segelohren, meine Nase, meine Dürrheit.“

Als Jugendlicher sang er bei der Rockband Lillies große Liebe. Er studierte Germanistik und Philosophie. Dann der Zug zum Theater. Schauspiel- und Regieseminare, Engagements in Theatern, von Mannheim bis Berlin, eigene Theaterstücke. Sein Kinodebüt hatte Schmidt 1987 in „Peng! Du bist tot!“.

Regisseur Eoin Moore erkor den Langen zu seinem Lieblingsdarsteller. Der Bauarbeiter Alex in „plus-minus null“, einem Film über drei Außenseiter, die auf den Straßen Berlins ums Überleben kämpfen, war eine von Schmidts stärksten Rollen. Viel Trostlosigkeit und gleichzeitig viel schnodderige Menschlichkeit, wie sie nur Andreas Schmidt auf die Bühne und vor die Kamera bringen konnte.

Er war auch immer wieder in „Tatort“- und „Polizeiruf“-Folgen zu sehen, oft an der Seite von Horst Krause. Seine letzte Kino-Arbeit 2016: der Kinderfilm „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“.

Irgendwie passt das mit dem Kinderfilm. Wie gesagt, böse konnte man seinen Figuren nicht sein. Wir werden diesen markanten Kopf vermissen. Andreas Schmidt starb im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit am Donnerstag in Berlin, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Schmidt hinterlässt eine Frau und einen neun Jahre alten Sohn.