Im Machtkampf der AfD zeichnet sich auf dem Bundesparteitag offenbar ein Kompromiss ab. Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) verzichtet AfD-Fraktionschef Alexander Gauland auf den Parteivorsitz. Zunächst hatte es gehießen, er wolle möglicherweise kandidieren, um den Berliner Landeschef Georg Pazderski als Vorsitzenden zu verhindern. Doch es hat nun offenbar eine Einigung gegeben.

Der Kompromiss, der bereits am Vorabend diskutiert wurde, sieht demnach vor, dass Pazderski nicht für die Führung der Bundesgeschäftsstelle zuständig sein wird. Der bisherige Parteichef Jörg Meuthen, der ebenfalls für die Doppelspitze der Partei kandidieren will, hatte wohl Sorge, dass Pazderski sich diese "unter den Nagel reißen" könnte, wie es in Parteikreisen heißt.

Polizei löst Sitzblockade auf

Die AfD hatte ihren achten Bundesparteitag in Hannover mit einiger Verspätung begonnen. Vor Beginn war es am Samstagmorgen zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein Wasserwerfer eingesetzt. Zuvor hätten die Demonstranten trotz mehrfacher Aufforderung eine Zufahrtsstraße zu dem Kongresszentrum nicht geräumt, sagte ein Polizeisprecher.

Zudem habe es seit 07.00 Uhr morgens wiederholt Störaktionen und auch Angriffe auf Polizisten gegeben. In zwei Fällen hätten Demonstranten versucht, Autos an der Zufahrt zu dem Ort des Parteitages zu hindern, sagte der Sprecher weiter. Dies habe die Polizei aber unterbinden können. Der für 10.00 Uhr geplante Auftakt des Parteitags verzögerte sich. Gegen den Parteitag sind mehrere Demonstrationen angemeldet, zu denen einige tausend Teilnehmer erwartet werden. Neben breitem Protest aus dem bürgerlichen Lager waren im Vorfeld auch Versuche linksgerichteter Gruppen erwartet worden, den Parteitag zu blockieren.



Der Parteitag ist der erste seit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl einer neuen Parteispitze.

Bei seiner Rede zu Beginn des Parteitags dämpfte Parteichef Meuthen, der wiedergewählt werden möchte, die Erwartungen: "Einen Showdown à la Essen 2015 erwarten Sie von uns auf diesem Parteitag bitte nicht."



Für den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke ging der Tag nicht gut los: Zunächst stimmte der Parteitag für eine Änderung der Tagesordnung. Diese sah vor, dass viele Anträge nicht verhandelt werden – darunter auch der Antrag zur sofortigen Einstellung des Parteiausschlussverfahren gegen Höcke.

Kurz danach verlor Höcke auch einen ersten Stimmungstest: Als sich eine Debatte darüber entspann, ob Höckes Parteifreund Armin Paul Hampel, der niedersächsische Landeschef, ein Grußwort halten soll, ging Höcke ans Mikrofon. „Hallo Hannover“ sagte er. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass der Landesvorsitzende ein Grußwort halte. Doch der Parteitag stimmte gegen die Befassung mit dem Antrag. Höcke forderte eine Abstimmung mit den elektronischen Stimmgeräten. Doch auch die ergab kein anderes Bild: Knapp 60 Prozent waren dagegen.





Höcke hatte sich in den letzten Wochen eine Kandidatur für den Bundesvorstand offen gelassen. Doch er scheint die Mehrheit auf diesem Parteitag nicht hinter sich zu haben. (AFP,dpa)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

