Mit der läppischen Bemerkung, der Osten ticke eben anders, lässt sich das Wahlergebnis in den neuen Ländern nicht erklären. Hier haben massive Vertrauensverluste in die etablierten Parteien die Wahlentscheidung nicht nur beeinflusst, sondern stellenweise sogar dominiert. Dies sind die Alarmsignale: Die AfD wird nach der CDU, die zweitstärkste Kraft mit Ergebnissen im 20-Prozent-Bereich, obwohl die rassistischen und extremistischen Töne ihres Führungspersonals keinerlei Zweifel an der undemokratischen Gesinnung der Partei lassen. Die SPD taucht nur noch auf Position vier oder gar fünf auf. Außer der ebenfalls dezimierten CDU sind andere eingeführte Gruppierungen wie die Grünen oder die Liberalen geradezu marginalisiert. Dies alles zusammen genommen, kann man nur noch eine Krise der Demokratie und des Vertrauens auf den Rechtsstaat diagnostizieren.

Das Potenzial rechter Parteien war im Osten schon immer höher als im Westen. Es gibt im Süden Sachsens seit den Zeiten der NSDAP geradezu ein braunes Band entlang der Grenze zu Tschechien. Bereits bei der vergangenen Bundestagswahl 2013, als die AfD noch in den Anfängen steckte, kamen diese Partei und die NPD zusammen in Sachsen auf mehr als zehn Prozent.

Sie fühlen sich abgehängt, aber die Politik reagierte nicht

In Thüringen reichte es schon damals für 9,4, in Brandenburg für 8,6 Prozent. Neben der Angst vor allem Fremden haben Parteienforscher schon länger analysiert, dass in den Regionen der früheren DDR, in denen das West-Fernsehen nicht empfangen werden konnte, die Tendenz zu rechten Gesinnungen besonders verbreitet ist.

Fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist es nicht gelungen, in Mitteldeutschland dem verbreiteten Gefühl des Abgehängtseins durch eine aktive, Strukturen erhaltende Regionalpolitik entgegenzuwirken. Das zeigt sich vor allem in den Landstrichen abseits der Ballungsräume. Wenn nicht nur die Jobs wegbrechen, sondern Krankenhäuser schließen, Ämter und Behörden zentralisiert werden, der ÖPNV gleichzeitig aber aus Kostengründen immer mehr ausgedünnt ist, kommt die Stunde der radikalen Parteien, die versprechen, alles besser zu machen. Der Vorwurf bleibt, und er manifestiert sich hier wieder im Wahlergebnis, dass die etablierten Parteien das Ausmaß des Unbehagens entweder nicht erkannt haben oder sich als unfähig erwiesen, auf die Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Es ist kein Zufall, dass die Radikalisierung dort am heftigsten ausfällt, wo die ökonomische Situation besonders schwierig ist. Unter diesen Bedingungen durch Verwaltungsreformen noch mehr örtliche Strukturen zu zerschlagen, ist fahrlässig.