Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dringt auf einen stärkeren Einsatz der Fußballvereine gegen Gewalt in den Stadien. Die meisten arbeiteten zwar schon eng mit der Polizei zusammen, sagte Herrmann dem Tagesspiegel. „Dennoch sollten die Vereine noch stärker in die Pflicht genommen werden.“

Insbesondere, so der CSU-Politiker, sei dort die Fan-Arbeit zu intensivieren. Es brauche „den Einsatz qualifizierter Sicherheits- und Ordnungskräfte in ausreichender Zahl“. An den Einlässen und Zugängen müsse es konsequente Kontrollen geben. Und Stadionverbote müssten „ohne Wenn und Aber“ ausgesprochen und durchgesetzt werden. In letzter Konsequenz dürfe auch ein Spielabbruch nicht tabu sein, sagte Herrmann. Und das Sportgericht des DFB müsse „nach Verfehlungen von Fans auch häufiger konsequente Strafen gegen die Vereine verhängen, wenn es Mängel beispielsweise bei der Zugangskontrolle gegeben hat“.

Herrmann erneuerte seine Forderung, am bestehenden Verbot von Pyrotechnik bei Fußballspielen nicht zu rütteln. „Die Verwendung von Pyrotechnik in den Stadien und auf den Wegen dorthin ist extrem gefährlich und muss deshalb konsequent unterbunden werden“, sagte der CSU-Politiker. Es sei Aufgabe der Vereine, dieses Verbot durchzusetzen. „Ich erwarte, dass konsequent nach Feuerwerkskörpern und ähnlichem kontrolliert wird. Es kann nicht sein, dass jedes Jahr Tausende Polizisten zusätzlich abgestellt werden müssen, weil die Vereine nicht ausreichend für Sicherheit sorgen.“

Als „besorgniserregend“ bezeichnete es der Innenminister, dass sich seit einiger Zeit auch Rechtsextremisten unter die Hooligans mischten. Die „Kriegserklärung“ einiger Ultras gegen den DFB zur neuen Bundesliga-Saison sei skandalös.