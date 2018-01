SPD-Chef Martin Schulz will erst nach einem Ja der Parteimitglieder zu einer neuen großen Koalition endgültig entscheiden, ob er als Minister in ein schwarz-rotes Kabinett geht. „Über Personalfragen redet man am Ende von erfolgreichen Verhandlungen“, sagte Schulz am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Auf mehrfache Nachfragen der Moderatorin Tina Hassel ergänzte Schulz: Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen „muss ich die SPD-Basis überzeugen, dass das ein gutes Ergebnis war. (...) Und wenn wir alles abgeschlossen haben, dann reden wir in der SPD über Personen.“ Die Mitglieder würden entscheiden, ob die SPD in eine Koalition eintreten dürfe. „Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann.“

Schulz forderte von der Union erneut Entgegenkommen bei den drei zentralen Nachbesserungswünschen des Bonner SPD-Parteitags zu dem Sondierungspapier von CDU, CSU und Sozialdemokraten. Sowohl beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, als auch im Kampf gegen die „Zwei-Klassen-Medizin“ und bei der Befristung von Jobs ohne sachlichen Grund müssten Union und SPD zusammenkommen. „Wir sind da kompromissbereit in jedem Fall. Aber wir erwarten auch Bewegung von der Union“, sagte Schulz.

Söder fordert mehr Unterstützung bei Abschiebungen

In der Flüchtlingspolitik forderte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die SPD auf, „einen Vorschlag zu machen, wie sie sich die konkrete Ausgestaltung beim Thema Familiennachzug vorstellt“. Der „Passauer Neuen Presse“ sagte er: „Entscheidend ist, dass der Korridor von insgesamt 180.000 bis 220.000 humanitären Zuzügen pro Jahr nicht überschritten wird.“ Dies könnte als Signal an die SPD verstanden werden, dass bei den Härtefallregelungen doch noch Spielraum ist.

"Wichtig ist, dass das auch immer vollziehbar ist", kommentierte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) im "Bericht aus Berlin" die Frage nach den Zuwanderungszahlen. Der designierte bayerische Ministerpräsident forderte deshalb auch "mehr Unterstützung aus Berlin" bei Abschiebungen.

Merkel, Seehofer und Schulz treffen sich in CDU-Zentrale

Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD kamen am Sonntag zu einem weiteren Spitzentreffen zusammen. CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Schulz trafen sich am späten Nachmittag in der CDU-Parteizentrale in Berlin. Zuvor war bereits das ganze Wochenende über auf Fachebene beraten worden.

Für Sonntagabend sind weitere Koalitionsverhandlungen in einer größeren Runde von Spitzenpolitikern der drei Parteien geplant. Inhaltliche Zwischenstände wurden zunächst nicht bekannt. Die Koalitionsverhandlungen sollen möglichst bis zum 4. Februar abgeschlossen werden. (isa, dpa, AFP)