Die Türkei geht weiter gegen Deutsche vor. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sagte am Montag in der Bundespressekonferenz in Berlin, am Wochenende sei offenbar in Istanbul ein deutsches Ehepaar festgenommen worden. Eine offizielle Information der türkischen Behörden gebe es dazu bisher aber nicht, so der Sprecher. Seinen Informationen zufolge handelt es sich erneut um ein Ehepaar. Möglicherweise sei eine Person inzwischen wieder auf freiem Fuß. Nähere Angaben machte Schäfer zunächst nicht. Er warnte jedoch: "Es kann jeden treffen."