Gegen den abgesetzten katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont ist Gerichtskreisen zufolge am Donnerstag noch kein Haftbefehl erlassen worden. Dies werde voraussichtlich am Freitag passieren. Puigdemonts Anwalt Paul Bekaert hatte im flämischen Sender VRT erklärt, gegen seinen Mandanten und vier Minister, die sich ebenfalls in Belgien aufhielten, sei Haftbefehl ergangen. Sein Mandant werde in Belgien bleiben und wolle mit den belgischen Behörden zusammenarbeiten. Wie es zu den widersprüchlichen Angaben kam, war zunächst unklar.



Die belgische Polizei müsste Puigdemont auf dieser Grundlage festnehmen. Der Europäische Haftbefehl vereinfacht und beschleunigt die Auslieferung eines Verdächtigen zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU. Die Justizbehörden arbeiten dabei direkt zusammen, der diplomatische Weg wie beim traditionellen Auslieferungsverfahren entfällt.

Eine Richterin am spanischen Staatsgerichtshof in Madrid ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft für 9 von insgesamt 14 Kabinettsmitgliedern an, die wegen der katalanischen Unabhängigkeitspläne unter anderem der Rebellion bezichtigt werden. Am Abend wurden die sieben Männer und zwei Frauen nach der richterlichen Vernehmung in zwei Gefängnisse im Madrider Umland gebracht.

Acht der Inhaftierten wohl ohne Anrecht auf Freilassung auf Kaution

Die Anklage hatte zuvor die Untersuchungshaft für alle ehemaligen Minister gefordert, die vor der Untersuchungsrichterin am Donnerstag in Madrid erschienen, wie Medien unter Berufung auf Justizsprecher berichteten. Darunter war jedoch nicht Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich nach Belgien abgesetzt hatte.

Für seinen ehemaligen Vize Oriol Junqueras und weitere sieben Politiker wurde U-Haft ohne Anrecht auf Freilassung auf Kaution gefordert. Für den früheren Minister für Beziehungen zu Unternehmen, Santi Vila, soll dagegen nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft eine Kaution festgelegt werden dürfen. Er war vorige Woche kurz vor der Verabschiedung eines Unabhängigkeitsbeschlusses durch das katalanische Parlament von seinem Posten zurückgetreten.

Puigdemont und 13 weitere Angehörige der von Madrid abgesetzten Regierung sind unter anderem wegen Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 30 Jahren.

Ex-Minister der katalanischen Regionalregierung erscheinen vor Gericht. Foto: REUTERS

Grund für die Anklage ist die einseitige Unabhängigkeitserklärung, die das katalanische Parlament vergangenen Freitag beschlossen hatte. Die Zentralregierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die katalanische Regierung daraufhin abgesetzt. Die wirtschaftsstarke Region im Nordosten Spaniens steht nun unter Zwangsverwaltung aus Madrid.

Puigdemont: Legitime Regierung wegen ihrer Ideen inhaftiert

Medien berichteten, die zuständige Richterin Carmen Lamela wolle die Festnahme von Puigdemont sowie der vier Ex-Minister erreichen, wie spanische Medien am Donnerstag übereinstimmend unter Berufung auf die Justiz berichteten. „Sie hat auch keine Alternative. Die Missachtung einer Vorladung zieht automatisch einen Haftbefehl nach sich“, sagten Rechtsexperten im spanischen TV übereinstimmend.

Für Rätselraten sorgte derweil die Tatsache, dass sich Lamela für die Bekanntgabe ihrer offizielle Entscheidung mehr Zeit als üblich ließ. Auch über den Aufenthaltsort des 54-jährigen liberalen Politikers wurde in Spanien viel spekuliert. Vor seiner Video-Rede hatte sich Puigdemont auf Twitter gemeldet: „Die legitime Regierung von Katalonien wurde wegen ihrer Ideen inhaftiert, und weil sie sich an das vom Parlament gebilligte Mandat hielt“, schrieb er.



Die ehemaligen katalanischen Minister erscheinen am Donnerstag beim Gericht in Madrid, wo ihnen der Prozess gemacht wird. Foto: REUTERS

Parallel zu der Anhörung vor dem Staatsgericht sollten am Donnerstag auch Anhörungen vor dem Obersten Gericht in Madrid stattfinden. Dort sollten die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, und fünf weitere Ex-Abgeordnete des katalanischen Parlaments aussagen. Die Anhörung wurde jedoch auf den 9. November verschoben.

Ob sich Puigdemont aus dem Ausland zu dem Verfahren äußert, war unklar. Auf Twitter postete er am späten Mittwochabend: „Ungeachtet der Gewalt und der vergangenen und aktuellen Bedrohungen arbeiten wir weiter. Stolz auf das Volk!“ Sein Anwalt hatte zuvor erklärt, dass seinem Mandanten in Spanien kein faires Verfahren garantiert werden könne. Er werde erst einmal „abwarten“. (dpa, AFP, Reuters)