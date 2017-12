"Außenpolitischer Wetterbericht: Schwere Gewitter, Kalter Kriegsregen wahrscheinlich", twitterte der Politische Direktor im ukrainischen Außenministerium, Oleksii Makeiev, vor seinem Abflug nach Berlin am Montag. In Berlin kommen an diesem Dienstag hochrangige Außenpolitiker und Experten zum "Berlin Foreign Policy Forum" der Körber-Stiftung zusammen, um über Lösungen für die zahlreichen aktuellen Konflikte und Krisen zu diskutieren, angefangen mit der Krise der Europäischen Union über die labilen Lage in Nordkorea, die Krise im transatlantischen Verhältnis bis drohenden Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Saudi-Arabien. Wir berichten an dieser Stelle fortlaufend von der Konferenz und senden den Live-Stream, so dass Sie sich jederzeit selbst zuschalten können.

Außenminister Sigmar Gabriel hält eine Grundsatzrede, Podiumsteilnehmer sind unter anderem Julian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, der SPD-Außenpolitikexperte Nils Annen, der mazedonische Verteidigungsminister Radmila Šekerinska, der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Anwar Mohammed Gargash, der stellvertretende Außenminister für Bildung und Forschung des Iran, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, und der stellvertretende russische Außenminister Igor Morgulov. Das vollständige Programm finden Sie hier.