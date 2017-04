Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich für einen Friedenseinsatz der Vereinten Nationen (UN) in Syrien nach Beendigung des Bürgerkrieges ausgesprochen. "An einer solchen Blauhelm-Mission wird sich wohl auch Europa beteiligen müssen, und auch Deutschland wird gefragt sein", sagte die CDU-Politikerin der "Welt am Sonntag".

Die syrische Bevölkerung sollte nach ihren Worten unter dem Dach der UN geschützt werden. "Nur so sind alle Staaten, die ihre höchst unterschiedlichen Interessen in Syrien und der Region verfolgen, wirklich eingebunden", sagte die Ministerin. Leyen zeigte sich zudem überzeugt, dass Syriens Präsident Baschar al Assad verantwortlich sei für den Giftgaseinsatz in der Ortschaft Chan Scheichun. "Das ist sehr plausibel. Wenn Russland das bezweifelt, sollte es den Weg freimachen für eine unabhängige Untersuchung durch die Vereinten Nationen." Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff beschossen die USA vergangene Woche einen syrischen Luftwaffenstützpunkt. Syrien und sein Verbündeter Russland bestreiten jede syrische Verantwortung für den Giftgaseinsatz. (rtr)