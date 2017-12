Bei der Explosion im Zentrum von Manhattan hat es sich um einen versuchten Terroranschlag gehandelt. Das sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag in New York vor Journalisten. Ausgelöst wurde die Detonation demnach durch einen primitiven Sprengsatz, der am Körper des festgenommenen Verdächtigen befestigt war, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Vier Menschen wurden nach aktuellen Informationen verletzt, darunter der Verdächtige. Laut CNN handelt es sich um einen 27-jährigen Mann.

Die Explosion ereignete sich um 7 Uhr 20 (Ortszeit) im Zentrum von Manhattan auf Höhe 42ster Straße und achter Avenue. Die Polizei hatte daraufhin die drei U-Bahn-Linien A,C und E evakuiert. Über Twitter berichtete Polizei relativ früh von einer Festnahme. Nach Angaben der New Yorker Feuerwehr schwebt keine der vier verletzten Personen in Lebensgefahr.

Der Fernsehsender CNN berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, möglicherweise sei eine Rohrbombe unbeabsichtigt zur Explosion gebracht worden. Unter Berufung auf eine andere Polizeiquelle hieß es, der Verhaftete könne absichtlich eine Sprengvorrichtung zur Explosion gebracht haben. Jetzt scheint klar zu sein: Der Verdächtige brachte einen selbst hergestellten, relativ schwachen Sprengsatz zur Explosion, den er am Körper trug. Dabei verletzte er sich selbst und drei weitere Personen.

Über den Ort des Geschehens hatte zunächst eine gewisse Unklarheit geherrscht. Offenbar aber ereignete er sich in einem unterirdischen Verbindungsgang zwischen zwei U-Bahnlinien. CNN hatte zeitweise auch unter Berufung auf die Polizei berichtet, es handele sich um eine Explosion am Port Authority Bus Terminal, dem Hauptbusbahnhof der Stadt. Zahlreiche Polizei-, Kranken- und Feuerwehrwagen prägten in Manhattan am Vormittag das Straßenbild.

Erst im Oktober war in New York ein Anschlag verübt worden, bei dem acht Menschen getötet wurden. Dabei war ein Mann mit einem Kleintransporter auf einen Radweg gefahren. Der festgenommene Täter, ein 29-jähriger Usbeke, gab sich als überzeugter IS-Gefolgsmann zu erkennen. Es handelte sich um ersten Anschlag in New York mit Todesopfern seit dem 11. September 2001. (cir/dpa)