Merkel und Schulz: Internationale Verpflichtungen abgesichert Eine weitere große Koalition im Bund wird nach Worten von CDU-Chefin Angela Merkel und ihres SPD-Kollegen Martin Schulz ausreichend Geld für die Europa- und Außenpolitik zur Verfügung stellen. Dies gelte auch ohne die finanzielle Verankerung in einer 46-Milliarden-Euro-Liste, auf die sich Union und SPD geeinigt haben. Sollte es Spielraum darüber hinaus geben, werde man "prioritär an die internationalen Verpflichtungen denken", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Demnach wird es eine Koppelung von Verteidigungs- und Entwicklungsausgaben geben. Für jeden zusätzlichen Euro in die Entwicklungshilfe werde auch ein Euro mehr für Sicherheit ausgegeben.



Schulz erwähnte auch die EU-Haushaltsverpflichtungen nach dem britischen EU-Austritt. Deutschland sei bereit, mehr Geld in den Haushalt zu zahlen. Zudem unterstütze die Koalition einen Investitionshaushalt für die Eurozone. Auch die geplante Überführung des Euro-Rettungsfonds ESM in eine Europäischen Währungsfonds sei ein beträchtliches Instrument zur Finanzierung. (Reuters)