CDU-Vize Klöckner appelliert erneut an Kompromissbereitschaft aller Parteien CDU-Vize Julia Klöckner hat trotz der weiterhin festgefahrenen Jamaika-Sondierungen an alle Seiten appelliert, doch noch Lösungen in den strittigen Fragen zu finden. "Man muss sich immer die Alternative dazu anschauen", sagte Klöckner am Sonntag am Rande der Gespräche in Berlin. Sie spielte damit offensichtlich darauf an, dass es bei einem Scheitern der Verhandlungen zu Neuwahlen kommen könnte.



Sie forderte, alle müssten "sich zusammenreißen und etwas hinbekommen". Jeder müsse selbst überlegen, "ob er das große Ganze wegen kleinerer Feinheiten platzen lassen will". Jede Seite müsse "irgendeinen Erfolg mit nach Hause" nehmen. Klöckner räumte ein, dass es "durchaus schon leichtere Sondierungsverhandlungen" gegeben habe.



Mit Blick auf den Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge sagte sie, es sei wichtig anzuerkennen, dass es den eingeschränkten subsidiären Schutz gebe und dafür jetzt eine Regelung bestehe.



Die Grünen wollen, dass der zur Zeit ausgesetzte Familiennachzug für Flüchtlinge mit diesem Schutzstatus ab März 2018 wie geplant wieder erlaubt wird. Die Union will die Aussetzung dagegen verlängern. Die Frage ist ein zentraler Knackpunkt der Verhandlungen.