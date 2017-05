Erleichterung in Europa: Der Sieg von Emmanuel Macron über die Rechtspopulistin Marine Le Pen wird weithin mit großer Erleichterung aufgenommen. Deutsche und europäische Spitzenpolitiker gratulieren dem pro-europäischen Kandidaten zum Sieg und haben gleichzeitig große Erwartungen an ihn. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, er freue sich, "dass sich die französischen Wähler mit Ihrer Wahl mehrheitlich für Weltoffenheit, ein vereinigtes Europa und die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland entschieden haben."

Auch der Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert gratulierte Macron: "Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa und für die deutsch-französische Freundschaft." Von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hieß es: "Die Franzosen haben sich für Optimismus, Reformen und Weltoffenheit entschieden - für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und gegen Abschottung, Zynismus und Hass. Er hat uns allen gezeigt, dass es möglich ist, den Gegnern Europas und den Nationalisten, den Populisten und denen mit den einfachen Antworten mit klarer Haltung und deutlicher Sprache zu widerstehen. Es lohnt sich, auf Europa zu setzen!"

EU-Politiker voll des Lobes für Wahl der Franzosen

Das Bekenntnis zu Europa war eines von Macrons Kernthemen, und entsprechend überschwänglich sind die Reaktionen von Politikern der Europäischen Union. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte: "Glückwunsch an Emmanuel Macron und an das französische Volk, das sich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und nicht für Tyrannei und Fake News entschieden hat." EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani ergänzte, man zähle auf Frankreich im Herzen Europas, um die gesamte Union zu verändern und sie näher an die Bürger zu bringen.

"Glücklich, dass die Franzosen eine europäische Zukunft gewählt haben" zeigte sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Nun gehe es "gemeinsam für ein stärkeres und gerechtes Europa." Betont bilateral gab sich hingegen die britische Premierministerin Theresa May, deren Land die EU verlassen wird: "Frankreich ist einer unserer engsten Partner, und wir freuen uns darauf, mit dem neuen Präsidenten bei einer großen Bandbreite gemeinsamer Prioritäten zusammenzuarbeiten."

"Weiteres Alarmzeichen für Europa"

Skeptischer sind die Grünen-Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir: "Dieses Wahlergebnis lässt zwar auf-, aber nicht durchatmen. Denn Emmanuel Macron steht nun vor der Mammutaufgabe, Vertrauen in die französische Politik zurückgewinnen zu müssen. Ansonsten droht in den Jahren seiner Amtszeit ein weiteres Erstarken des rechtsextremen Front National." Auch die Linken-Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch mahnen: "Die vielen Wähler für Le Pen sind jedoch ein weiteres Alarmzeichen für Europa." Der von Macron geplante Sozialabbau und weitere Angriffe auf Arbeitnehmerrechte würden Le Pen in Zukunft noch stärker machen.

US-Präsident Donald Trump gratulierte Macron in gewohnter Manier auf Twitter: „Glückwunsch an Emmanuel Macron zu seinem großen Sieg heute als nächster Präsident Frankreichs. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten!" (mm, AFP)