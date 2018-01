Eigentlich sollte man es besser lassen. Die Bedrohung ist zugleich abstrakt und real. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass mir selbst etwas passiert. Die Bedrohung ist zudem geplant und sie soll ja genau das erreichen: dass ich Angst bekomme. So funktioniert Terrorismus nun mal. Aber es fällt mir immer schwerer zu glauben, dass die Androhung von Gewalt lediglich ein Selbstzweck ist. Oder jemals war. Je näher ich mir die Akteure und die Strukturen und das Staatsversagen bei der Aufklärung dieser Strukturen anschaue, desto mehr werde ich überzeugt, dass es lediglich eine Frage der Möglichkeiten, der Machbarkeit ist: der Tag X.

An diesem Punkt setzt die Scham ein. Das ständige Gefühl, im Schatten eines Monsters zu sitzen, das ich selbst beschrieben habe und das mir ins Ohr flüstert: Du bist der Einzige, der mich sehen kann. Das ständige Gefühl, dass das, was ich beschreibe, eine Skandalisierung der tatsächlichen Verhältnisse ist. Dass ich vielleicht zu einseitig auf dieses Thema abonniert bin. Übertreibe ich?

Vor Kurzem hat der MDR den neuen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zum „Bürger-Check“ nach Chemnitz eingeladen. Einer der Bürger, die Kretschmer checkten, war der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Nordsachsen, und der hatte sich über so einiges zu beschweren, aber am Ende sagte er: „Immerhin haben wir jetzt zum ersten Mal einen Sachsen als Ministerpräsidenten.“ Kretschmer und die beiden Moderatoren schauten sich etwas ungläubig an, wieso „erstes Mal“? Sie alle wussten es besser, aber sie sagten nichts, und der Bürgermeister erklärte dann selbst: die ersten beiden, Biedenkopf und Milbradt, das waren ja Wessis. Und der letzte, also Stanislaw Tillich, das war doch ein Sorbe.

Der Ex-Ministerpräsident wird zum Ausländer erklärt. Niemand widerspricht

An dieser Stelle gefror dem neuen Ministerpräsidenten Kretschmer kurz das Gesicht. Sein Vorgänger Tillich, der in Sachsen geboren worden ist und neun Jahre Ministerpräsident dieses Bundeslandes war, zudem Vorsitzender der sächsischen Union, also so was wie der Pate des Freistaats, der wurde gerade vor laufender Kamera aus der Familie verstoßen. „Sorbe“. Endlich weht die grün-weiße Flagge zurecht über der Staatskanzlei, sagte der Bürgermeister noch (wenn schon, dann wäre es die weiß-grüne Flagge übrigens).

Kretschmer sagte nichts, auch wenn bei ihm die Alarmglocken geschrillt haben. Er kennt die Situation der Sorben in Sachsen natürlich, die, obwohl sie seit Jahrhunderten in der Oberlausitz leben, seit Pegida und AfD wieder vermehrt mit fremdenfeindlichen Attacken zu kämpfen haben. Aber Kretschmer sagte nichts. Und das ist exakt das, was Opfer von Rassismus, Fremdenhass, Homophobie und Rechtsradikalismus in diesem Bundesland erwarten dürfen: nichts.

Was mit den beiden MDR-Moderatoren los war, weiß ich nicht. Vielleicht geschockt. Vielleicht fanden sie das kurios, aber nicht weiter wichtig. Sie haben jedenfalls auch nichts gesagt, als aus Tillich ein Ausländer wurde. Dem alltäglichen Rassismus in Sachsen zu widersprechen, ist eine Aufgabe, die für den MDR offenbar zu groß ist. Die letzte Sendung, die ich vor dem „Bürger-Check“ gesehen hatte, war ein Heimspiel des Fußballdrittligisten FSV Zwickau, das der MDR live übertrug. Da sagte der Reporter über einen Spieler aus Halle, der sich gerade beim Schiedsrichter beschwerte: „Man sieht, da ist durchaus emotionales Blut mit drin, er hat afrikanische Wurzeln.“

Wenn Rassismus so tief verwurzelt ist, dass er nicht mehr auffällt, schlimmer noch, dass ihm nicht widersprochen wird, wenn er auffällt, nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht vom Ministerpräsidenten, dann sind Rechtsextreme so tief in der Gesellschaft verankert, dass ich mich frage, ob die Berichterstattung über Rechtsextreme nur noch weiter zu deren Vernetzung beiträgt. Und zur Verbreitung ihrer Ideen, ihrer Sprache, ihrer Methoden. Zur Tröpfcheninfektion der Angst, die sie verursachen.

Heute ist Rechts die dominante Kultur – und zwar so dominant, dass sie kaum noch wahrgenommen wird. Außer von denen, die sie beschreiben, die sie kritisieren und die versuchen, ihr etwas entgegenzusetzen. Und von denen, die ihre Feindbilder sind natürlich.

Sie bilden das Rückgrat der Zivilgesellschaft - und werden verhöhnt

Denn das wird oft vergessen: In fast allen sächsischen Städten und Gemeinden setzen Menschen ihre physische und psychische Gesundheit aufs Spiel, um sich Rechtsextremen entgegen zu stellen, um Flüchtlingen zu helfen, um eine pluralistische, offene Gesellschaft am Leben zu erhalten. Was normal sein sollte, ist zur äußersten Herausforderung geworden.

Diejenigen, die das Rückgrat der Zivilgesellschaft bilden, werden oft noch doppelt verhöhnt. Wenn von den Sachsen als besonderem Völkchen die Rede ist zum Beispiel. Wenn der Säxit mal wieder nahe gelegt wird.

Über die Angst zu reden, das heißt, mit der eigenen Scham zu kämpfen. Angst müssen nämlich nur die haben, die anders sind. Angst müssen nur die haben, die nicht der dominanten Kultur angehören. Über diese Angst zu reden heißt aber auch: sich lächerlich machen und sich bloßzustellen. Über die Angst zu reden heißt auch, einzugestehen, wie groß das Problem ist, heißt auch: sich selbst zur Zielscheibe machen. Das hat nichts Befreiendes. Es fühlt sich widerlich an, entwürdigend. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss es wenigstens einmal aussprechen, denn so viele sprechen aus den genannten Gründen nicht darüber, und wenn man nie darüber spricht, fühlt man sich irgendwann noch einsamer und seltsamer damit. Die Angst ist nämlich nicht das Problem. Das Problem ist, damit allein zu sein.

Vor der Wende lebten 120 000 Menschen in Zwickau. Heute sind es noch rund 90 000. Die fehlenden 30 000 sind an Weihnachten gefühlt alle gleichzeitig zu Besuch in der Heimat gewesen. Für ein paar Tage fühlte sich die Stadt wieder lebendig und urban an. Und stellte mich wieder vor die Frage: Auf was kann man eher verzichten? Aufs Weggehen oder aufs Wiederkommen?