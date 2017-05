Kevin McCarthy war sich seiner Sache sicher. „Wir haben genug Stimmen“, sagte der Fraktionschef der Republikaner im US-Repräsentantenhaus nach schwierigen und langwierigen Verhandlungen in Washington. McCarthys Partei bereitete sich am Donnerstag auf einen dritten Versuch vor, das Gesundheitssystem Obamacare zu reformieren. Zwei vorherige Anläufe endeten mit peinlichen Niederlagen für die Regierungspartei, die das Weiße Haus und beide Kammern des Kongresses beherrscht. Diese Scharte sollte bei der Abstimmung am Donnerstag ausgewetzt werden - und es gelang tatsächlich auch. Die Abgeordneten nahmen am Donnerstag mit knapper Mehrheit einen Gesetzentwurf an, der Änderungen an der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama vorsieht. Die Abstimmung im Senat steht noch aus.

Der Streit über die Gesundheitspolitik wirft ein Schlaglicht auf die widerstrebenden Interessen innerhalb der Republikanischen Partei. Obwohl die Abschaffung von Obamacare eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von Präsident Donald Trump war und obwohl die Partei auf dem Papier über die nötigen Mehrheiten verfügt, tut sie sich bei der Umsetzung der Zusage schwer.

Trump versprach den Moderaten acht Milliarden Dollar

Während Erzkonservative möglichst wenig staatliche Unterstützung bei der Krankenversicherung wollen, sorgen sich Republikaner aus der politischen Mitte, dass mit einer harten Linie viele Wähler verprellt werden. Denn eines müssen die Republikaner zugeben: Das von ihnen so heftig attackierte Gesundheitssystem von Trumps Vorgänger Barack Obama hat Millionen von Amerikanern einen Krankenversicherungsschutz beschert, der bei vielen Wählern beliebt ist, beispielsweise wegen der garantierten Behandlung von Vorerkrankungen ohne Aufpreis. Trump und seine Partei haben versprochen, die Vorteile von Obamacare zu erhalten, das System aber insgesamt billiger und effizienter zu machen. An dieser Quadratur des Kreises waren die Republikaner bisher gescheitert. Nun aber kam für sie der Durchbruch: Trump versprach dem moderaten Flügel seiner Partei am Mittwoch zusätzliche acht Milliarden Dollar, um arme Amerikaner mit Vorerkrankungen vor horrenden Beitragserhöhungen zu schützen. Daraufhin erklärten sich mehrere Zauderer bereit, am Donnerstag im Repräsentantenhaus mit Ja zu stimmen.

Mehr als 22 Abweichler hätte sich Paul Ryan, als Präsident des Repräsentantenhauses so etwas wie der Parteivorsitzende der Republikaner, bei der Abstimmung nicht erlauben können. Ryans Ruf ist wegen des bisherigen Scheiterns seiner Partei bei Obamacare reichlich ramponiert, weshalb für den 47-Jährigen am Donnerstag sehr viel mehr auf dem Spiel stand als nur eine Gesundheitsreform. Auch um Trumps Reputation ging es bei dem Votum – der Präsident hatte sich intensiv in die Vorgespräche eingeschaltet.

In den Stunden vor der Abstimmung rechtfertigten die Republikaner ihr Vorhaben gegen erheblichen Widerstand der Opposition und von Fachverbänden. Nancy Pelosi, Fraktionschefin der oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus, nannte die Vorlage einen „traurigen, tödlichen Witz“.

Folgekosten noch nicht geklärt

Kritisiert wurde unter anderem, dass der Gesetzentwurf durchs Parlament gepeitscht werden sollte, ohne dass die Folgekosten und die Konsequenzen der Reform für die Versicherten abschließend geklärt waren: Manche Abgeordnete hatten bis kurz vor dem Votum nicht einmal Zeit, den Gesetzentwurf zu lesen.

Kalkulationen des überparteilichen Haushaltsbüros des Kongresses würden mehrere Wochen dauern, doch so lange will Trumps Partei nicht warten. Ein Überblick des Haushaltsbüros über eine frühere Version des republikanischen Vorschlages hatte vorausgesagt, dass 24 Millionen Amerikaner ihren Versicherungsschutz verlieren würden. Anderthalb Jahre vor den nächsten Kongresswahlen, bei denen das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu bestimmt werden, ist das ein Risiko für so manchen Politiker.

Trotz McCarthys - letztlich gerechtfertigtem - Optimismus hinsichtlich der gesicherten Mehrheit herrschte vor der Abstimmung deshalb Hochspannung. Trump-Gegner riefen ihre jeweiligen Abgeordneten auf, die Vorlage wegen unzureichender Garantien für die Versicherten abzulehnen. Ob die Appelle wirken würden, blieb zunächst unklar. Laut amerikanischen Medienberichten waren zumindest einige republikanische Abgeordnete sicher, dass sie sich bei einer Annahme des Gesetzentwurfs in ihren Wahlkreisen einem Aufstand der Wähler gegenübersehen würden. Einige Politiker, deren Zustimmung als unsicher galt, wurden deshalb von Vertretern der republikanischen Parteiführung in Büros und auf den Fluren des Kongresses bearbeitet, wie das Internetportal „The Hill“ berichtete.

Noch vor dem Votum im Repräsentantenhaus wurde außerdem deutlich, dass die Abstimmung noch nicht den endgültigen Erfolg für Trump und Ryan markieren würde. Auch die Zustimmung des Senats ist nötig – und dort stellen sich mehrere Republikaner bereits quer. Da die Mehrheit der Partei im Senat mit lediglich zwei Stimmen noch dünner ist als die im Repräsentantenhaus, haben Abweichler dort wesentlich mehr Macht, Revisionen der Vorlage durchzusetzen.