Vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats hat am Donnerstag in Washington die Anhörung des früheren FBI-Chefs James Comey begonnen. Sie wird mit großer Spannung erwartet. Hintergrund ist zum einen die Affäre um die Entlassung Comeys am 9. Mai, zum anderen die Russland-Affäre. Die Befragung hier im Livestream der New York Times:

„Das ist Ihre Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen.“ Mit diesen Worten wandte sich der republikanische Senator Richard Burr am Donnerstag im Geheimdienstausschuss des US-Senats in seinem Eingangsstatement an den gefeuerten FBI-Chef James Comey, kurz bevor dieser aussagen sollte.

Der demokratische Senator Mark Warner sagte vor Comeys Aussage zu den Russland-Ermittlungen: „Lassen Sie mich das klar stellen: Das ist keine Hexenjagd. Das sind keine Fake News. Es ist die Bemühung, unser Land vor einer neuen Bedrohung zu schützen, die ehrlicherweise nicht so bald verschwinden wird.“ Er bezeichnete die Art und Weise der Entlassung Comeys als schockierend. Nichts und niemand werde verhindern, dass den Vorwürfen auf den Grund gegangen werde, Russland habe eine Rolle bei der US-Präsidentenwahl gespielt.