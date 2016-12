Bei einem Angriff auf einen der größten Nachtclubs in Istanbul sind nach Angaben des Gouverneurs mindestens 35 Menschen getötet und weitere 40 verletzt worden. Es handele sich um einen "Terroranschlag", sagte der Gouverneur von Istanbul, Vasip Sahin, am Anschlagsort. Der Angriff galt dem Nachtclub Reina direkt am Ufer des Bosporus, auf der europäischen Seite der Metropole.

Fotos zeigen Dutzende Krankenwagen, die in der Nähe des Tatorts warten.



Es gibt Medienberichte, wonach der oder die Angreifer in Weihnachtmannkostümen in den Nachtclub waren.





Reina ist ein schicker Nachtclub in einem Ausgehviertel am Bosporus.

Der überfallene Nachtclub Reina liegt am Bosporus. Foto: Screenshot Google Maps

(mit Agenturen)