Die USA könnten nach Aussage von Außenminister Rex Tillerson doch im Pariser Klima-Abkommen bleiben. Allerdings müssten die Bedingungen für die USA fair und ausgewogen sein, sagte er am Sonntag dem Sender CBS. Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte am Samstag unter Berufung auf amerikanische Regierungskreise berichtet, die USA würden entgegen der Ankündigung von Präsident Donald Trump nicht aus dem 2015 geschlossenen Vertrag austreten. Anfang August erhielt die Nachrichtenagentur Reuters Einsicht in eine Anweisung von Tillerson, wonach US-Diplomaten auf Fragen über eine Rückkehr zum Abkommen ausweichend antworten sollen.

Trump hatte den Ausstieg aus dem Abkommen damit begründet, dass es der US-Wirtschaft schade und die nationale Souveränität beschränke. Im Juni ließ er die Tür für eine Rückkehr der USA offen, wenn sich die Bedingungen verbesserten. (rtr)