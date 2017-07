Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr eine russische Anwältin getroffen, obwohl ihm im Vorfeld signalisiert worden war, dass deren Informationen über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angeblich von der russischen Regierung stammten. Dies geht aus einem am Mittwoch von Donald Trump junior selbst veröffentlichten Mailwechsel hervor. Auf die Ankündigung eines Vermittlers, ihm solle Material über Clinton präsentiert werden, das den "Bemühungen Russlands und seiner Regierung" zur Unterstützung der Präsidentschaftskampagne seines Vaters entstamme, antwortete der Trump-Sohn demnach: "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich das."

Damit ist nun endgültig belegt, dass die Familie des US-Präsidenten Donald Trump entgegen früheren Behauptungen offenbar frühzeitig wusste, dass der Kreml die US-Präsidentenwahl zu Gunsten Trumps beeinflussen möchte. Über die Email aus dem Juni 2016 hatte zuerst die "New York Times" in der Nacht zu Dienstag berichtet.

Verdacht einer Absprache Trumps mit Moskau wird härter

Die Email war Teil der Vorbereitung eines Treffens, bei dem die russische Anwältin Natalia Veselnizkaja dem ältesten Sohn Trumps, Donald Trump Jr., Material übergeben wollte, das als Munition gegen die Demokratische Partei und deren Spitzenkandidatin Hillary Clinton verwendet werden kann. Nach Darstellung der "New York Times" geht aus der Email hervor, dass die russische Regierung eine größere Operation zur Unterstützung Trumps organisierte. Die Zeitung behauptet nicht, dass ihr die Email vorliegt; sie beruft sich auf drei Personen, die den Inhalt der Email kennen.

Die neuen Enthüllungen haben zur Folge, dass sich die bisherige Verteidigungslinien Trumps gegen den Verdacht, seine Kampagne habe mit Russland im US-Wahlkampf kooperiert, kaum noch halten lassen. Über lange Zeit hatte das Team behauptet, es habe keine Kontakte zur russischen Regierung im Wahlkampf gehabt. Als dann mehrere Treffen mit dem russischen Botschafter und anderen Abgesandten Moskaus bekannt wurden, hieß es, dabei sei es nicht um den US-Wahlkampf gegangen.

Trumps Sohn muss Darstellung seiner Treffen korrigieren

Am Wochenende war bekannt geworden, dass Trumps Sohn Donald Jr., sein Schwiegersohn Jared Kushner und der damalige Wahlkampfchef Paul Manafort sich im Juni 2016 mit der russischen Anwältin Natalia Veselnizkaja getroffen hatten. Auch hier musste Familie Trump ihre Darstellung der Abläufe mehrfach korrigieren. Erst hatte Donald Trump Jr., der das Treffen auf Bitten von Geschäftspartnern mit Russland-Kontakten organisiert hatte, angegeben, dabei sei nur über die politischen Probleme bei der Adoption russischer Kinder durch US-Bürger gesprochen worden. Als die "New York Times" ihn mit Informationen konfrontierte, dass Veselnizkaja ihm Belastungsmaterial gegen Clinton angeboten hatte, gab er das zu, behauptete aber, bei dem Gespräch habe sich herausgestellt, dass dies nur ein Vorwand der Anwältin gewesen sei, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Es sei nicht um Zusammenarbeit im Wahlkampf gegangen. Sofern die Zeitung den Inhalt der Email korrekt beschreibt, darf auch diese Darstellung als widerlegt gelten.

Das Stichwort "Adoptionen" klingt unschuldiger, als es ist. Tatsächlich geht es dabei um den Wunsch Moskaus, dass Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden sollen. Anwältin Veselnizkaja betreibt seit Jahren Lobbyarbeit für Russland in den USA. Ihr Ziel ist es, die Aufhebung der Sanktionen gegen bestimmte Personen in Russland im so genannten "Magnitsky Act" zu erreichen. Das Gesetz aus dem Jahr 2012 belegt Russen mit Strafen, die in besonderer Weise die Menschenrechte verletzt haben. Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte darauf, indem er die Adoption russischer Kinder durch US-Bürger stoppte.