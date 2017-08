Protest beim NSU-Prozess: Eine Gruppe Männer und Frauen auf der Besuchertribüne im Saal A101 des Oberlandesgerichts München hat am Donnerstagmorgen lautstark die Verhandlung gestört. Als Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten das Plädoyer der

Bundesanwaltschaft fortsetzen will, rufen Frauen „wir klagen an“. Männer werfen Papierschnipsel mit der Aufschrift „NSU-Tribunal.de“ von Empore hinunter zu den Prozessbeteiligten. Die Frauen werfen in ihren Parolen den Vertretern der Bundesanwaltschaft

eine „Fortsetzung des institutionellen Rassismus“ und „Missachtung der Betroffenen“ vor. Justizwachmeister und Polizisten führen die Gruppe ab und drängen sie ins Treppenhaus.

Der Auftritt der Protestierer am 380. Prozesstag ist die erste derartige Zwischenfall seit Beginn der Hauptverhandlung im Mai 2013. Den Randalierern geht es offenbar darum, die vor allem bei Linken weitverbreitete Kritik an der Bundesanwaltschaft zu deklamieren. Götzl und seine Kollegen kommen nach zehn Minuten zurück, die Verhandlung geht weiter. Oberstaatsanwalt Weingarten befasst sich mit dem Angeklagten André E., der für den NSU mehrmals Wohnmobile gemietet, Bahncards beschafft und Zschäpe im Jahr 2007 gegenüber der Polizei in Zwickau als seine Ehefrau ausgegeben haben soll.