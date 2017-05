Das Spiel war noch nicht einmal zur Hälfte gespielt, da war die Luft schon raus. Die Mannschaft von Bayer Leverkusen führte zum Saisonfinale im Olympiastadion mit 3:0, was dazu führte, dass die Ergebnisse auf anderen Plätzen der Liga interessanter wurden. Zumindest was den Kampf um die Europapokalplätze anbelangte. Bei einem Sieg hätte Hertha Platz fünf erfolgreich verteidigen und sich direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren können, aber so musste am Samstag der übergroße Teil der 55.617 Zuschauer zittern bis die Spiele der Kontrahenten Köln und Freiburg vorbei waren.

Auch wenn nichts wurde aus dem 13. Saisonheimsieg, so war es doch ein verrückt-wildes Spiel, dass keine bösen Folgen für die Berliner hatte. Hertha konnte am Ende feiern. Die blau-weißen Profis gingen in die Ostkurve und tanzten vor den Hertha-Fans ein paar Minütchen. Ihr letztes Spiel ging zwar mit 2:6 (0:3) verloren, aber weil nur Köln vorbeiziehen konnte, endet für die Berliner diese Spielzeit nach einer überaus starken Hin- und einer durchwachsenen Rückrunde letztlich auf Platz sechs, der sie nach Europa bringt.

Schwächen in der Defensive

Für das finale Saisonspiel hatte Herthas Trainer Pal Dardai noch einmal seine Mannschaft auf einigen Positionen durchgemischt. John Anthony Brooks kehrte nach seiner Gelbsperre zurück in die Innenverteidigung. Für Sebastian Langkamp, der in der Vorwoche ebenfalls gesperrt war, gab es zunächst nur einen Platz auf der Ersatzbank. Der junge Jordan Torunarigha verblieb als Torschütze der Vorwoche in der Startelf. Doch diese Rechnung ging überhaupt nicht auf. Schon nach fünf Minuten hebelte Leverkusens Javier Hernandez Herthas Innenverteidigung aus, traf zunächst nur den Pfosten, doch den Rückpraller versenkte er zur Führung der Gäste.

Fortan fand Herthas Hintermannschaft nicht zur gewohnten Stabilität. Im Gegenteil. Allein der Leverkusener Julian Brandt hätte in der ersten Hälfte drei Tore erzielen können, zweimal parierte Herthas Torwart Rune Jarstein toll und lenkte den Ball zur Ecke, einmal stellte Allan Souza rechtzeitig seinen Fuß in einen Schuss rein.

Hoffen auf die anderen

Ja, und dann war da noch Mitchell Weiser, der seit Weihnachten das erste Mal in die Startelf gerutscht war. Auf dem rechten Flügel entwickelte er mächtig Betrieb. Gleich nach der Führung hätte er den Ausgleich erzielen können. Nachdem Leverkusens Torwart Bernd Leno eine Flanke von Marvin Plattenhardt nur zur Strafraummitte hatte wegboxen können, kam Weiser völlig frei auf Höhe des Elfmeterpunktes zum Schuss. Er verzog mit rechts.

Gegen Mitte des ersten Abschnitts bot sich ihm die zweite gute Gelegenheit. Nach einer Flanke Plattenhardts köpfte Weiser den Ball am anderen Pfosten vorbei. Hertha hätte mittlerweile führen können, geriet aber nach Wacklern in der eigenen Defensive mit 0:2 in Rückstand. Kai Havertz schloss eine schöne Kombination erfolgreich ab, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte er sogar auf 3:0 aus Sicht der Gäste. Brooks war der entscheidende Fehler unterlaufen, als er den Ball in der Vorwärtsbewegung auf Höhe der Mittellinie verloren hatte.

Bei Halbzeit also war klar, dass für das Rennen um die Europapokalplätze die Geschehnisse im Olympiastadion nicht mehr so entscheidend waren. Hertha musste nach dem 0:3-Rückstand schauen, was Köln und Freiburg machten.

Verrücktes Spiel

Dardai reagierte auf das Chaos in der Abwehr und brachte Langkamp für Brooks und Per Skjelbred für Alan ins Spiel. Salomon Kalou und Vedad Ibisevic boten sich die ersten Chancen im zweiten Abschnitt. Kalou köpfte neben das Tor, der Kapitän scheiterte an Leno. Nach gut einer Stunde fiel dann endgültig die Entscheidung. Darida holte im eigenen Strafraum den Leverkusener Arangiuz von den Beinen – den fälligen Strafstoß verwandelte Stefan Kießling zum 4:0.

Doch ganz so wollten die Berliner sich nicht in die Sommerpause verabschieden. Kalou trug den Ball noch einmal vor das Tor Lenos. Im allergrößten Gewühl stocherte schließlich Weiser den Ball zum 1:4 in das Leverkusener Tor. Kurz darauf hatte Kalou noch das 2:4 auf dem Kopf, doch Tin Jedvaj klärte auf der Torlinie.

Abschied von Allagui

Und so endete das Spiel, wie es angefangen hatte, mit Schwächen in der Berliner Defensive. Nach dem Torunarigha etwas unglücklich in den eingewechselten Leon Patrick Bailey rauschte, erzielte Aranguiz vom Elfmeterpunkt das 5:1 für Bayer. Doch weil es irgendwie zu diesem verrückten Spiel passte, bekam auch Hertha noch einen Strafstoß zugesprochen, den der scheidende Allagui zum 2:5 verwandelte.

Der 30-Jährige wird den Weg nach Europa nicht mitgehen. Er wechselt zum FC St. Pauli, ebenso verlassen den Klub die beiden Nachwuchsspieler Florian Kohls und Mike Owusu , die am Samstag verabschiedet wurden.