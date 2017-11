Es lief schon lange die Nachspielzeit, als noch einmal ein Freistoß in den Strafraum des FC St. Pauli flog. Dort stieg Sebastian Polter hoch und köpfte den Ball ein. 1:0, Sekunden später war das Spiel vorbei. Der 1. FC Union gewann durch den späten Treffer die Partie der Zweiten Fußball-Bundesliga und rückt auf Rang drei vor.

Trainer Jens Keller hatte zwei Veränderungen zum Spiel beim MSV Duisburg vorgenommen. Eine war erwartbar: Kristian Pedersen kehrte nach überstandenen Oberschenkelproblemen für Peter Kurzweg auf die linke Abwehrseite zurück. Zudem hatte sich Innenverteidiger Fabian Schönheim im Training am Knie verletzt, für ihn rückte Marc Torrejon in die Startelf.

Ziemlich zähe Angelegenheit

Es war das Aufeinandertreffen des Vierten gegen den Fünften, also quasi ein Spitzenspiel, mindestens aber ein Verfolgerduell. Doch ein dem Tabellenstand angemessenes Spiel war es nicht, eher eine ziemlich zähe Angelegenheit. St. Pauli ließ Union zunächst kommen, stand hinten sicher und überzeugte vor allem in den Zweikämpfen.

Die Berliner hatten oft den Ball, brachten ihn aber selten in Regionen, wo es hätte gefährlich werden können. Dies gelang dann einmal Akaki Gogia, der eine Eingabe in den Strafraum auf Sebastian Polter brachte. Doch der Stürmer kam nicht richtig an den Ball. Direkt danach versuchte es Marcel Hartel, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Torwart Robin Himmelmann.

St. Pauli legte die Zurückhaltung nach und nach ab und wagte sich öfter Richtung Union-Tor. Während der Volley-Versuch von Christopher Buchtmann noch in luftiger Höhe den oberen Teil des Fangnetzes vor der Tribüne traf, war die Flanke von Waldemar Sobota schon deutlich gefährlicher. Aber der frühere Herthaner Sami Allagui lenkte den Ball, ohnehin im Abseits stehend, mit dem Kopf über den Kasten. Allagui war auch in die Aufregerszene der ersten Hälfte verwickelt: Der Angreifer stürmte in den Strafraum, Torwart Jakob Busk kam ihm entgegen. Allagui ging zu Boden, Schiedsrichter Bastian Dankert entschied auf Schwalbe und zeigte Gelb. Eine diskussionswürdige Entscheidung.

St. Pauli ärgert Union in Hälfte zwei

Auch nach der Pause blieb die Zahl der nicht angekommenen Pässe und sonstigen kleinen und großen Unzulänglichkeiten hoch. Aber St. Pauli schaffte es immer öfter, Union zu ärgern. Und hatte nach genau einer Stunde Riesenmöglichkeiten. Allagui, nach der strittigen Situation in der ersten Hälfte bei jedem Ballkontakt von den Union-Fans ausgepfiffen wurde, kam im Strafraum an den Ball, ließ Toni Leistner aussteigen, wollte es allerdings im Abschluss mit einem Lupfer zu schön machen. Busk war mit einer starken Parade zur Stelle. Keine Minute später wäre der Torwart ohne Chance gewesen, Allaguis Kopfball prallte jedoch an die Latte. Kurz danach ging der Kopfball von Bernd Nehrig knapp drüber.

In der Schlussphase nahm Union noch einmal Tempo auf. Die Gastgeber hatten zunächst zwei ordentliche Chancen, bei der Pedersen mit vollem Risiko das Außennetz traf und Polters Schuss nicht präzise genug war. Dann traf Polter doch noch.