Am Ende hatten sie dann doch den längeren Atem. Vier Tage spielfrei hatte Alba Berlin vor der Partie gehabt, so lange wie nie zuvor in dieser Saison. Bamberg hingegen war unter der Woche gleich zweimal gefordert und hatte noch am Freitagabend auf dem Parkett gestanden. Der Kräftevorteil für die Berliner sollte sich auszahlen: Über drei Viertel war Alba in der Partie am Sonntagnachmittag gegen den amtierenden Meister einem Rückstand hinterhergelaufen – und siegte nach einer starken Energieleistung am Ende doch noch mit 77:75 (20:26, 13:16, 21:20, 23:13).

Von einem möglichen Kräfteverschleiß war den Bambergern zunächst jedoch nichts anzumerken. Die Berliner hatten zu Beginn gerade in der Defensive Probleme, das saubere Zusammenspiel des Gastgebers zu unterbinden, und sammelten so schnell auch eine Reihe von Fouls. Alba-Trainer Aito Garcia Reneses brachte so schon bald mit Akeem Vargas und Kapitän Niels Giffey zwei seiner Defensivspezialisten aufs Parkett. Es sollte nicht allzu viel helfen: 26 Punkte ließen die in dieser Saison defensiv bislang so starken Berliner in den ersten zehn Minuten zu.

Besser lief es offensiv: Gegen eher kleine Aufstellungen der Bamberger fanden die Berliner immer wieder den Weg zu ihren Brettspielern, dort nutzten Luke Sikma und Bogdan Radosavljevic ihre Vorteile und hielten Alba in Reichweite.

Im zweiten Viertel wurde das Spiel dann zäher, auf beiden Seiten häuften sich die Ungenauigkeiten und Ballverluste. Albas junges Aufbautalent Stefan Peno tat sich schwer damit, das Berliner Spiel zu lenken, nachdem Starter Peyton Siva schon früh mit seinem dritten Foul auf der Bank Platz nehmen musste. Joshiko Saibou sprang in die Bresche, brachte Alba mit einem Dreier heran, doch Bambergs unter der Woche neu verpflichteter Ex-NBA-Profi Dorell Wright stellte per Dreier im zweiten Versuch den 42:33-Halbzeitstand her.

Als die Berliner dann hellwach mit einem 9:2-Lauf aus der Pause kamen und Spencer Butterfield im Fastbreak die Chance zum Ausgleich hatte, schien die Partie zu kippen. Bamberg ließ sich jedoch erst einmal nicht beirren und zog schnell wieder zweistellig davon.

Doch Alba ließ nicht locker: Ein weiterer Saibou-Dreier brachte die Berliner nach einem wiederum guten Start ins Schlussviertel auf drei Punkte heran. Marius Grigonis erzielte dann per Freiwurf Mitte des vierten Viertels die langersehnte Führung (65:64). Bamberg stemmte sich noch einmal gegen die Niederlage und so hatte es Nationalspieler Maodo Lo mit dem letzten Wurf der Partie in der Hand, für den Sieg zu sorgen. Doch der Dreier des gebürtigen Berliners landete nur auf dem Ring. (Tsp)