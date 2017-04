Schwerer Schlag für den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. Kapitän Dragan Milosavljevic wird in dieser Saison nicht mehr für den Berliner Basketball-Bundesligisten auflaufen können. Der Serbe muss aufgrund seiner in der vergangenen Woche im Training erlittenen Ellenbogen-Verletzung mindestens zwei Monate pausieren. Das ergaben Untersuchungen im Unfallkrankenhaus Berlin, wie der Klub am Dienstag bekannt gab.

„Dass kurz vor den Playoffs unser Kapitän langfristig ausfällt, ist ein harter Schlag für uns. Wir müssen das jetzt bestmöglich gemeinsam kompensieren“, so Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. „Dragan wünschen wir eine schnelle Genesung.“ (Tsp)