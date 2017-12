Der Jubel bei den Fans von Alba Berlin war groß, als das Spiel noch nicht begonnen hatte. Sasa Obradovic genoss den warmen Empfang, winkte in die Menge und strich sich etwas verlegen über seine Glatze. Der ehemalige Spieler und Trainer von Alba war mit Krasnodar zu Gast in der mit 8000 Zuschauern gefüllten Arena am Ostbahnhof. Die Russen waren gekommen, um auch ihr siebtes Spiel in der Gruppenphase des Eurocups zu gewinnen. Und das taten sie dann auch. Krasnodar setzte sich mit 89:84 (47:42) durch. Für die Berliner endete der Abend aber auch mit einer positiven Nachricht: Durch den Sieg von Limoges gegen Bilbao sind sie sicher für die nächste Gruppenphase qualifiziert.

Das war Krasnodar schon vor dem Spiel gegen Alba. Dem ehrgeizigen Trainer Obradovic war das egal. Er zeigte ähnliche Verhaltensmuster wie einst bei den Berlinern: Er schimpfte, brüllte und suchte heftige Streitgespräche mit seinen Spielern. Er hatte vor allem seinen Guard Trevor Lacey für gröbere disziplinarische Maßnahmen im Visier. Der leistete sich ein paar Nachlässigkeiten in der Defensive. Für jemanden wie Obradovic eine persönliche Beleidigung. Bis auf Lacey erlaubten sich seine Spieler jedenfalls keine Schlampereien in der Verteidigung.

In den ersten beiden Vierteln war Alba so lange gut im Spiel, wie Center Dennis Clifford auf dem Feld war. Doch sehr bald schon hatte er sich drei Fouls eingehandelt. Albas Trainer Aito Garcia Reneses nahm ihn über längere Phasen vom Feld, um ihn vor einem vorzeitigen Spielausschluss nach fünf Fouls zu bewahren.

Die Russen nutzten das aus, vor allem dank ihres treffsicheren Australiers Ryan Broekhoff. Zudem kamen die Berliner im Verlaufe des Spiels immer weniger zurecht mit der knüppelharten Verteidigung der Gäste – ein Markenzeichen von Obradovic. Im Schlussviertel stemmte sich Alba noch einmal gegen die Niederlage, kam bis auf einen Punkt heran. Für den Sieg reichte es aber nicht mehr. Erfolgreichster Werfer bei Alba war Clifford mit 17 Zählern, bei den Russen erzielte Broekhoff 20 Punkte.