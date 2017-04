Wenn bloß die Plackerei nicht wäre. Aber bald ist es ja vorbei, dann hat die Schufterei ein Ende. Tagsüber arbeitet Durim Elezi als Gartenbauer bei seinem Vater, abends spielt er Fußball oder noch lieber Futsal. Der 26-Jährige gehört zu den umtriebigsten Figuren im Berliner Fußball. Bis in die Oberliga schaffte es der feine Techniker, vergangene Saison kickte er eine Halbserie lang für Tennis Borussia.

Sportlich lief es für ihn, aber der Zeitaufwand in der Oberliga ließ sich nicht mit seiner eigentlichen Liebe Futsal vereinen. Also löste Elezi seinen Vertrag am Eichkamp auf, zog weiter zu Sparta Lichtenberg und spielte für den FC Liria Futsal. Recht erfolgreich sogar, vor einem Jahre schafften es die Berliner ins Finale um die deutsche Meisterschaft, wo sie den Hamburg Panthers unterlagen.

Elezi ist Nationalspieler und Leistungsträger. Sein Verlust wird schwer wiegen. Anfang Mai verlässt Elezi Berlin zum ersten Mal. Weg aus der Heimatstadt, ab nach Hohenstein Ernstthal in Sachsen. Der dortige Futsalklub gehört zu den besten Deutschlands und steht in diesem Jahr im Finale der deutschen Meisterschaft. Zur neuen Saison kommt Elezi als Verstärkung. „Die Strukturen dort sind professioneller als in Berlin, ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt er.

Ein wenig mulmig ist ihm trotzdem, zum ersten Mal weg von den Eltern, der Familie, den Freunden. Seine Frau kommt aber mit. Arbeiten wird Elezi in der Firma des Präsidenten, als Logistiker. Im Sitzen und körperlich längst nicht so schwer wie in Berlin.

Wir stellen hier besondere Typen aus unteren Ligen vor, egal ob Spieler, Fan oder Platzwart.

