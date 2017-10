Die Pauken, die Klatschpappen und das Gebrüll sind wieder lauter geworden bei Alba Berlin. Es ist ein bisschen Euphorie ausgebrochen bei dem Basketball-Bundesligisten. Die Mannschaft des Trainers Aito Garcia Reneses, ein junggebliebener 70 Jahre alter Spanier, gewann am Sonntag in der Arena am Ostbahnhof ihr fünftes Spiel in Serie innerhalb von zehn Tagen. Vor rund 8000 Zuschauern setzte sich Alba gegen Bonn 90:69 (43:34) durch. Die Rheinländer waren bis dahin ungeschlagen gewesen in der Liga.

Alba spielte so wie schon in den vergangenen Tagen: schnell, variabel und recht zielsicher aus der Distanz. Das war schon erstaunlich, denn Co-Trainer Thomas Päch hatte noch kurz vor dem Spiel erzählt, dass das Team im Moment kaum trainieren könne. „Wir haben wegen der Spiele ja gar keine Zeit dafür.“ Einen engen Terminkalender hatten aber auch die Bonner. Deswegen prophezeite Päch: „Die Energie wird der Schlüssel zum Erfolg.“

Der Mann mit den meisten Reserven war zweifellos Albas Zugang Luke Sikma. Der US-Amerikaner war schon in den bisherigen Spielen der Fixpunkt im Spiel der Mannschaft von Reneses gewesen. Sikma pflückt Rebounds, spielt viele Assists und trifft auch noch selbst. Das tat er auch am Sonntag. Doch die für die Anhänger von Alba wohl erfreulichste Erkenntnis gegen Bonn dürfte gewesen sein: Als es im letzten Viertel um die Entscheidung ging, setzte Trainer Reneses seinen besten Mann recht lange auf die Bank, während etwa das junge Berliner Tim Schneider auf dem Feld stand. Alba gewann trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Beste Berliner Schützen waren Dennis Clifford, Spencer Butterfield und Sikma mit jeweils 14 Punkten. Nur eines trübte die Stimmung: Spielmacher Peyton Siva verletzte sich am Fuß. Eine genaue Diagnose stand noch aus.