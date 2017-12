Alba Berlins Trainer Aito Garcia Reneses hakte das letzte Gruppenspiel im Eurocup ziemlich schnell ab. „Wenn es für beide Teams um nichts mehr geht, ist es oft schwierig“, sagte Reneses. „Ich bin aber sehr zufrieden.“ Die Berliner Basketballer hatten soeben ziemlich souverän 86:68 gegen Bilbao Basket gewonnen, auf die beste Nachricht des Tages musste Albas spanischer Trainer aber noch fast zwei Stunden warten. Denn erst nach drei Verlängerungen stand auch der dritte Gegner der Berliner in der Runde der besten 16 fest: Gran Canaria.

Zu der spanischen Insel haben sowohl Reneses als auch Albas Sportdirektor Himar Ojeda eine besondere Beziehung. Für Reneses waren die Kanaren die letzte Station vor seinem Wechsel nach Berlin, Ojeda ist auf Gran Canaria geboren und arbeitete fast 20 Jahre für den Verein. Nun kommt es zum Wiedersehen (am 2. Januar auswärts, am 30. Januar in Berlin). „Das ist schon eine besondere Konstellation“, sagt Manager Marco Baldi.

Doch auch die anderen zwei Gegner kennen sie bei Alba gut. Bei Darüssafaka Istanbul (17.1./Heimspiel am 24.1.) treffen die Berliner auf ihren langjährigen Spieler und Sportdirektor Mithat Demirel. „Ich habe schon mit ihm telefoniert und wir haben uns gegenseitig gratuliert, auch wenn wir eigentlich erst später aufeinandertreffen wollten“, sagt Baldi.

An Galatasaray Istanbul um die ehemaligen Berliner Alex Renfroe und Jordan Taylor hat Alba hingegen nicht so gute Erinnerungen. Beim letzten Duell in Berlin gab es 2015 gewalttätige Ausschreitungen. Damals waren Hooligans des türkischen Fußballvereins extra angereist und randalierten in der Arena. „Wir werden vorbereitet sein und da wird nichts passieren“, ist sich Baldi sicher. Gerade das Heimspiel gegen Galatasaray (10. Januar /Rückspiel am 7. Februar) verspricht eine gut gefüllte Halle. „Für viele Berliner ist das ein ganz besonderer Verein“, sagt Baldi.

Bevor es am 2. Januar mit dem Eurocup weitergeht, steht am Freitag (18 Uhr, Arena am Ostbahnhof, Telekomsport) aber erst das letzte Spiel des Jahres gegen die Löwen Braunschweig auf dem Programm. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-13. würde Alba das Kalenderjahr sicher auf Platz zwei der Basketball-Bundesliga beenden.

Die Eurocup-Ansetzungen im Überblick:

Dienstag, 2.1., 21 Uhr: Gran Canaria – Alba

Mittwoch, 10.1., 20.45 Uhr: Alba – Galatasaray Istanbul

Mittwoch, 17.1., 19.15 Uhr: Darüssafaka Istanbul – Alba

Mittwoch, 24.1., 20.15 Uhr: Alba - Darüssafaka Istanbul

Dienstag, 30.1., 20 Uhr: Alba – Gran Canaria

Mittwoch, 7.2., 19.15 Uhr: Galatasaray Istanbul – Alba