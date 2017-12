Am Sonntagmittag vermeldeten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund das, was schon seit Samstagabend klar war: Peter Bosz ist nicht länger Trainer von Borussia Dortmund. Einen Nachfolger präsentierte der BVB auch gleich: Peter Stöger, gerade erst beim 1. FC Köln entlassen, soll die Trendwende beim momentan Tabellensiebten der Bundesliga schaffen. "Wir sind unendlich dankbar, dass er uns spontan zugesagt hat", sagte Hans-Joachim Watzke auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.

Dortmunds Geschäftsführer bedankte sich ausdrücklich bei Bosz, mit dem der BVB zuletzt neun Pflichtspiele in Folge sieglos geblieben war. "Es war ein sehr emotionaler Moment, gleichzeitig lief alles sehr stilvoll ab", sagte Watzke. Stöger erhält zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. "Für mich ist es etwas Außergewöhnliches, Trainer dieser Mannschaft sein zu dürfen. Ich freue mich und gehe diese Geschichte mit sehr, sehr viel Emotionen an", sagte Stöger, der am Sonntagmorgen aus Wien angereist war.

Mit Stöger will die BVB nun die Trendwende in der Bundesliga schaffen. "Wenn wir als Borussia Dortmund an siebter Stelle stehen, dann ist einiges schief gelaufen. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen", sagte Watzke. Und Sportdirektor Michael Zorc hofft vor allem, dass Stöger der Defensive die zuletzt fehlende Stabilität verleiht. (Tsp)